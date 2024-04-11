"Рособоронэкспорт" заявил о готовности создавать и оснащать десантные подразделения в рядах вооруженных сил партнеров

Москва. 10 апреля. ИНТЕРФАКС - "Рособоронэкспорт" предлагает иностранным заказчикам свой проект по организации и полному оснащению подразделений воздушно-десантных войск в составе национальных вооруженных сил, сообщили в компании.

"Сегодня "Рособоронэкспорт" предлагает дружественным странам реализацию проектов по созданию, оснащению и подготовке парашютно-десантных подразделений с учетом богатых традиций и боевого опыта российских воздушно-десантных войск. Большой потенциал своего предложения компания видит в Азиатско-Тихоокеанском регионе, на Ближнем Востоке и в странах Африки", - сообщил глава компании Александр Михеев, чьи слова привели в пресс-службе.

"Результатом проведенной "Рособоронэкспортом" работы станет появление в составе вооруженных сил иностранного заказчика полностью боеготового рода войск", - сообщили в компании.

Михеев также отметил, что опыт современных военных, антитеррористических и миротворческих операций показывает, что "подразделения воздушно-десантных войск являются наиболее подготовленными тактическими формированиями для оперативного достижения целей в тылу противника и на переднем крае".