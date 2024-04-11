В Японии завершен первый этап переоборудования вертолетоносца "Кага" в легкий авианосец

ЦАМТО, 10 апреля. В Японии завершен первый этап переоборудования вертолетоносца "Кага" (DDH-184) класса "Изумо" в легкий авианосец, на котором планируется разместить истребители пятого поколения F-35B "Лайтнинг-2".

Как заявил начальник штаба (командующий) Морскими силами самообороны Японии адмирал Ре Сакаи на пресс-конференции 2 апреля, первая фаза двухэтапной модификации вертолетоносца "Кага" завершена 29 марта этого года согласно установленному плану. Презентация корабля СМИ состоялась 8 апреля.

По словам Р.Сакаи, ожидается, что в течение этого финансового года корабль пройдет различные испытания для подтверждения расчетных ТТХ после внесения изменений, после чего начнется второй и завершающий этап переоборудования корабля в легкий авианосец.

По данным Морских сил самообороны Японии, модернизация двух вертолетоносцев класса "Изумо" (JS Izumo DDH-183 и JS Kaga DDH-184) проводится в два этапа, чтобы эти работы совпали с программами их планового технического обслуживания и ремонта (ТОиР), которые проводятся каждые пять лет. Ожидается, что оба корабля к 2027 ф.г. пройдут все модернизации для переоборудования в легкие авианосцы.

Что касается "Кага", то компания Japan Marine United (JMU) начала работы по его переоборудованию на верфи компании в Куре (префектура Хиросима) в марте 2022 года. Работы по второму этапу модификации, как ожидается, будут проведены во время следующего (ТОиР) "Каги", который начнется в конце 2026 ф.г.

Первоначально планировалось, что "Кага" подвергнется только одноразовой масштабной реконструкции в сочетании с масштабным ТОиР, начиная с 2021 ф.г. Однако в итоге было принято решение провести окончательные доработки только после проведения проверочных экспериментов и испытаний в сотрудничестве с ВМС США в ходе реальных операций. Таким образом, реконструкция внутренних отсеков корабля по второму этапу проекта будет проведена только при следующем ТОиР (с конца 2026 ф.г.).

Между тем, процесс переоборудования в авианосец (первый этап) головного корабля "Изумо" (DDH-183) начался на верфи в Йокогаме в первой половине 2020 года и завершился в июне 2021 года. Экипаж истребителя F-35B Корпуса морской пехоты США провел испытания на взлет и посадку на корабль 5 октября 2021 года. Второй этап реконструкции "Изумо" начнется в 2024 ф.г. и будет завершен к концу 2026 ф.г.

Министерство обороны Японии планирует закупить в общей сложности 42 истребителя F-35B с укороченным взлетом и вертикальной посадкой (STOVL) и 105 F-35A в стандартной версии. Первые шесть F-35B планируется разместить на авиабазе Нютабару (префектура Миядзаки), начиная с 2024 ф.г.

По конституции Япония не может обладать наступательными вооружениями, поэтому состоящие на вооружении Сил самообороны четыре авианосных корабля классифицируются как вертолетоносцы. В этой связи Япония намерена размещать истребители на модернизированных вертолетоносцах класса "Изумо" (теперь уже официально будут классифицироваться как легкие авианосцы) не на постоянной основе, а во время чрезвычайной ситуации или учений. Согласно расчетам, на борту вертолетоносца класса "Изумо" с модифицированной летной палубой может быть размещено до 14 истребителей F-35B.