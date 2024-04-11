Войти
ЦАМТО

В Японии завершен первый этап переоборудования вертолетоносца "Кага" в легкий авианосец

129
0
0
Вертолетоносец Kaga (DDH-184)
Вертолетоносец Kaga (DDH-184) ВМС Японии.
Источник изображения: asia.jokpeme.com

ЦАМТО, 10 апреля. В Японии завершен первый этап переоборудования вертолетоносца "Кага" (DDH-184) класса "Изумо" в легкий авианосец, на котором планируется разместить истребители пятого поколения F-35B "Лайтнинг-2".

Как заявил начальник штаба (командующий) Морскими силами самообороны Японии адмирал Ре Сакаи на пресс-конференции 2 апреля, первая фаза двухэтапной модификации вертолетоносца "Кага" завершена 29 марта этого года согласно установленному плану. Презентация корабля СМИ состоялась 8 апреля.

По словам Р.Сакаи, ожидается, что в течение этого финансового года корабль пройдет различные испытания для подтверждения расчетных ТТХ после внесения изменений, после чего начнется второй и завершающий этап переоборудования корабля в легкий авианосец.

По данным Морских сил самообороны Японии, модернизация двух вертолетоносцев класса "Изумо" (JS Izumo DDH-183 и JS Kaga DDH-184) проводится в два этапа, чтобы эти работы совпали с программами их планового технического обслуживания и ремонта (ТОиР), которые проводятся каждые пять лет. Ожидается, что оба корабля к 2027 ф.г. пройдут все модернизации для переоборудования в легкие авианосцы.

Что касается "Кага", то компания Japan Marine United (JMU) начала работы по его переоборудованию на верфи компании в Куре (префектура Хиросима) в марте 2022 года. Работы по второму этапу модификации, как ожидается, будут проведены во время следующего (ТОиР) "Каги", который начнется в конце 2026 ф.г.

Первоначально планировалось, что "Кага" подвергнется только одноразовой масштабной реконструкции в сочетании с масштабным ТОиР, начиная с 2021 ф.г. Однако в итоге было принято решение провести окончательные доработки только после проведения проверочных экспериментов и испытаний в сотрудничестве с ВМС США в ходе реальных операций. Таким образом, реконструкция внутренних отсеков корабля по второму этапу проекта будет проведена только при следующем ТОиР (с конца 2026 ф.г.).

Между тем, процесс переоборудования в авианосец (первый этап) головного корабля "Изумо" (DDH-183) начался на верфи в Йокогаме в первой половине 2020 года и завершился в июне 2021 года. Экипаж истребителя F-35B Корпуса морской пехоты США провел испытания на взлет и посадку на корабль 5 октября 2021 года. Второй этап реконструкции "Изумо" начнется в 2024 ф.г. и будет завершен к концу 2026 ф.г.

Министерство обороны Японии планирует закупить в общей сложности 42 истребителя F-35B с укороченным взлетом и вертикальной посадкой (STOVL) и 105 F-35A в стандартной версии. Первые шесть F-35B планируется разместить на авиабазе Нютабару (префектура Миядзаки), начиная с 2024 ф.г.

По конституции Япония не может обладать наступательными вооружениями, поэтому состоящие на вооружении Сил самообороны четыре авианосных корабля классифицируются как вертолетоносцы. В этой связи Япония намерена размещать истребители на модернизированных вертолетоносцах класса "Изумо" (теперь уже официально будут классифицироваться как легкие авианосцы) не на постоянной основе, а во время чрезвычайной ситуации или учений. Согласно расчетам, на борту вертолетоносца класса "Изумо" с модифицированной летной палубой может быть размещено до 14 истребителей F-35B.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Япония
Продукция
F-35A
F-35B
Проекты
2020-й год
Авианосец
Военные учения
Похожие новости
27.09.2016
5 самых смертоносных ВМС, сухопутных сил и ВВС на планете (The National Interest, США)
19.08.2015
Строевая молния
20.08.2014
Загадочная «воздушно-морская операция»
24.03.2014
С грустью по авианосцам
24.06.2013
Планы Пентагона на морские F-35
15.05.2012
F-35 к 2020 году заменит большинство боевых самолетов в США
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 11.04 02:40
  • 712
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 10.04 21:54
  • 2
Показаны кадры с российским танком Т-72 с новой антидроновой защитой из зоны спецоперации
  • 10.04 18:56
  • 3
В США рассказали о самых опасных российских ракетах в зоне СВО
  • 10.04 18:35
  • 109
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214
  • 10.04 18:12
  • 94
Конкурента российского Су-75 из Южной Кореи впервые представили на выставке
  • 10.04 16:39
  • 20
Российские корабли накрыла «Штормовая тень»
  • 10.04 16:38
  • 86
В США оценили российские Су-34 с УМПК
  • 10.04 16:34
  • 5
Дальний беспилотник и противолодочный самолет США провели многочасовую разведку у Черноморского побережья России
  • 10.04 16:15
  • 17
Глава Военного комитета НАТО заявил о необходимости проведения дополнительной мобилизации на Украине
  • 10.04 16:06
  • 12
Командующий ВВС США в Европе о роли авиации в боевых действиях на Украине
  • 10.04 15:57
  • 0
Эволюция снабжения войск: современные подходы и технологии
  • 10.04 15:53
  • 0
УДО на Украине: Демонстрация Западу наличия сил противостоять России
  • 10.04 15:52
  • 0
В погоне за оружием Польша и Прибалтика забыли про людей
  • 10.04 15:45
  • 6
В спецоперации на Украине задействован триумвират крылатых ракет - "Калибр", "Оникс" и Х-35
  • 10.04 10:51
  • 10
Израиль усиливает меры безопасности в связи с опасениями ударов со стороны Ирана