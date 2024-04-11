Bloomberg: Пентагон заплатил SpaceX $23 млн за поставку на Украину терминалов Starlink

По данным агентства, эта сумма "ничтожна мала" по сравнению с тем, сколько SpaceX зарабатывает на других проектах, связанных с национальной безопасностью США

НЬЮ-ЙОРК, 10 апреля. /ТАСС/. Министерство обороны США заплатило компании SpaceX, принадлежащей Илону Маску, $23 млн за поставку Киеву терминалов спутниковой связи Starlink. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на американского чиновника.

По его данным, контракт на сумму, которая ранее не сообщалась, действует с июня 2023 года по май 2024 года. Собеседник агентства не уточнил, планируется ли его продление.

Как отмечает Bloomberg, сумма в $23 млн "ничтожна мала" по сравнению с тем, сколько SpaceX зарабатывает на других проектах, связанных с национальной безопасностью США.

В декабре 2023 года министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров сообщал, что на Украине работают около 47 тыс. терминалов системы спутниковой связи Starlink. Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов информировал, что вооруженные силы страны используют системы Starlink на всей линии фронта. Обеспечиваемая Starlink связь используется украинскими военными для управления беспилотниками.

Владелец SpaceX Илон Маск при этом неоднократно высказывался за урегулирование конфликта на Украине дипломатическим путем, за что его критиковали в Киеве. В частности, в 2023 году скандал разгорелся после публикации в американских СМИ информации о том, что бизнесмен отключал Украине доступ к Starlink над Крымом в 2022 году. Позднее аналитики газеты EL PAÍS выразили мнение, что власти Украины ищут альтернативы Starlink, однако признают, что не могут отказаться от этой системы. Аналитики пришли к выводу, что система Starlink необходима ВСУ, если сервис связи перестанет работать, украинская оборона может рухнуть.