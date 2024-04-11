Войти
ТАСС

Bloomberg: Пентагон заплатил SpaceX $23 млн за поставку на Украину терминалов Starlink

122
0
0
Источник изображения: topwar.ru

По данным агентства, эта сумма "ничтожна мала" по сравнению с тем, сколько SpaceX зарабатывает на других проектах, связанных с национальной безопасностью США

НЬЮ-ЙОРК, 10 апреля. /ТАСС/. Министерство обороны США заплатило компании SpaceX, принадлежащей Илону Маску, $23 млн за поставку Киеву терминалов спутниковой связи Starlink. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на американского чиновника.

По его данным, контракт на сумму, которая ранее не сообщалась, действует с июня 2023 года по май 2024 года. Собеседник агентства не уточнил, планируется ли его продление.

Как отмечает Bloomberg, сумма в $23 млн "ничтожна мала" по сравнению с тем, сколько SpaceX зарабатывает на других проектах, связанных с национальной безопасностью США.

В декабре 2023 года министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров сообщал, что на Украине работают около 47 тыс. терминалов системы спутниковой связи Starlink. Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов информировал, что вооруженные силы страны используют системы Starlink на всей линии фронта. Обеспечиваемая Starlink связь используется украинскими военными для управления беспилотниками.

Владелец SpaceX Илон Маск при этом неоднократно высказывался за урегулирование конфликта на Украине дипломатическим путем, за что его критиковали в Киеве. В частности, в 2023 году скандал разгорелся после публикации в американских СМИ информации о том, что бизнесмен отключал Украине доступ к Starlink над Крымом в 2022 году. Позднее аналитики газеты EL PAÍS выразили мнение, что власти Украины ищут альтернативы Starlink, однако признают, что не могут отказаться от этой системы. Аналитики пришли к выводу, что система Starlink необходима ВСУ, если сервис связи перестанет работать, украинская оборона может рухнуть. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Украина
Компании
SpaceX
Персоны
Илон Маск
Проекты
БПЛА
Похожие новости
28.10.2022
Борьба с американскими спутниками над Украиной требует сложных решений
31.08.2022
США придется заплатить высокую цену за победу Украины
01.06.2022
Китай может начать сбивать спутники космического интернета Илона Маска
30.03.2022
Украина может использовать систему Starlink в военных целях
22.03.2022
Сообщения о боевом использовании терминалов Starlink выглядят фейком
03.05.2021
Звездный забег Анкары
25.05.2020
Советское наследие Америки
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 11.04 02:40
  • 712
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 10.04 21:54
  • 2
Показаны кадры с российским танком Т-72 с новой антидроновой защитой из зоны спецоперации
  • 10.04 18:56
  • 3
В США рассказали о самых опасных российских ракетах в зоне СВО
  • 10.04 18:35
  • 109
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214
  • 10.04 18:12
  • 94
Конкурента российского Су-75 из Южной Кореи впервые представили на выставке
  • 10.04 16:39
  • 20
Российские корабли накрыла «Штормовая тень»
  • 10.04 16:38
  • 86
В США оценили российские Су-34 с УМПК
  • 10.04 16:34
  • 5
Дальний беспилотник и противолодочный самолет США провели многочасовую разведку у Черноморского побережья России
  • 10.04 16:15
  • 17
Глава Военного комитета НАТО заявил о необходимости проведения дополнительной мобилизации на Украине
  • 10.04 16:06
  • 12
Командующий ВВС США в Европе о роли авиации в боевых действиях на Украине
  • 10.04 15:57
  • 0
Эволюция снабжения войск: современные подходы и технологии
  • 10.04 15:53
  • 0
УДО на Украине: Демонстрация Западу наличия сил противостоять России
  • 10.04 15:52
  • 0
В погоне за оружием Польша и Прибалтика забыли про людей
  • 10.04 15:45
  • 6
В спецоперации на Украине задействован триумвират крылатых ракет - "Калибр", "Оникс" и Х-35
  • 10.04 10:51
  • 10
Израиль усиливает меры безопасности в связи с опасениями ударов со стороны Ирана