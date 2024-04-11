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ТАСС

США пригрозили Китаю ухудшением отношений в случае успехов России в СВО

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Новоприбывшее на Запорожское направление пополнение ВС РФ проходит обучение на полигоне в зоне СВО
Новоприбывшее на Запорожское направление пополнение ВС РФ проходит обучение на полигоне в зоне СВО.
Источник изображения: © РИА Новости Константин Михальчевский

Заместитель госсекретаря Курт Кэмпбелл заявил, что достижение РФ положительных результатов в конфликте может "неприемлемым образом изменить баланс сил в Европе"

ВАШИНГТОН, 10 апреля. /ТАСС/. США будут считать Китай ответственным за достижение Россией успехов в ходе специальной военной операции (СВО), это повлияет на американско-китайские отношения. С таким утверждением выступил заместитель госсекретаря США Курт Кэмпбелл на мероприятии, организованном Национальным комитетом по американо-китайским отношениям.

"Мы прямо заявили Китаю, что если это продолжится, это повлияет на отношения между США и КНР. Мы не будем сидеть сложа руки и говорить, что все в порядке", - сказал дипломат, комментируя "территориальные успехи" России в конфликте.

По словам заместителя госсекретаря США, поддержание мира и стабильности в Европе является "самой важной миссией" для Вашингтона, а успехи РФ в конфликте с Украиной якобы могут "неприемлемым образом изменить баланс сил в Европе". Как утверждал Кэмпбелл, действия России в зоне конфликта якобы "поддерживаются Китаем и КНДР, что противоречит американским интересам".

Комментируя высказывания замгоссекретаря США, официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявила, что сотрудничество с Россией "не должно подвергаться вмешательству и сдерживанию", и в Пекине не приемлют подобное "осуждение и давление".

США угрожают Китаю санкциями в случае помощи РФ в конфликте на Украине. Китай неоднократно отрицал утверждения о поставках вооружений России в связи с СВО. Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан на брифинге для журналистов в Белом доме также ранее сообщил, что администрация Соединенных Штатов не обнаружила доказательств того, что Китай оказывает прямую военную помощь России. 

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Страны
Китай
КНДР
Россия
США
Украина
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