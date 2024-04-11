WSJ: Американские беспилотники оказались недостаточно эффективными для боевых действий на Украине

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Американские беспилотники, поставленные украинской армии, оказались недостаточно эффективными для ведения боевых действий. Как пишет Wall Street Journal большинство американских беспилотных систем просто не могут справиться с российской РЭБ и выполнять боевые задачи.

По данным американского издания, поставляемые на Украину БПЛА оказались, в своем большинстве, слишком дорогими и неготовыми к участию в конфликтах такой эффективности. Как показали боевые действия, армии нужны относительно дешевые и эффективные дроны, являющиеся расходным материалом, а не высокотехнологичные дорогие "игрушки", на которые сделали ставку в США.

Общая репутация американских беспилотников любого вида на Украине такова, что они работают не так хорошо, как другие системы (...) они оказались не очень успешной платформой на линии фронта

- заявил глава американского производителя дронов Skydio Адам Брай.

С критикой американских дронов выступили как украинские волонтеры, так и военные. По их словам, основные проблемы у данных БПЛА заключается в неспособности бороться с российскими системами РЭБ, а также "хрупкости конструкции". Все это накладывается на стоимость, поэтому при закупках предпочтение отдается беспилотникам других производителей. Киев вынужден закупать более дешевые модели, чтобы увеличить количество дронов на линии фронта.

Американцы оправдываются тем, что многие БПЛА были разработаны несколько лет назад и уже устарели, а производители дронов "вообще не думали", что на Украине будет вестись радиоэлектронная борьба. Наверное, они представляли эту войну как конфликт на уровне Второй мировой войны.