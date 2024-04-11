Комитет Думы поддержал законопроект о применении механизмов ГЧП в космической деятельности

Инициативой вводится понятие "космический объект" и предлагается наделить Роскосмос полномочиями по заключению от имени РФ концессионных соглашений, соглашений о ГЧП в отношении космических объектов

МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Комитет Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект о применении концессионных соглашений и соглашений о государственно-частном партнерстве (ГЧП) в сфере космической деятельности. Документ был инициирован сенаторами Андреем Кутеповым и Муратом Хапсироковым.

В частности, изменения предлагается внести в законы "О концессионных соглашениях" и "О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в РФ". "Объекты космической инфраструктуры, являющиеся федеральной собственностью (за исключением объектов космической инфраструктуры двойного и военного назначения), могут быть переданы лицу, являющемуся концессионером по концессионному соглашению или частным партнером по соглашению о государственно-частном партнерстве", - указывается в тексте законопроекта.

Законопроектом вводится понятие "космический объект" и предлагается наделить госкорпорацию "Роскосмос" полномочиями по заключению от имени РФ концессионных соглашений, соглашений о ГЧП в отношении космических объектов.

Законопроект наделяет госкорпорацию "Роскосмос" полномочиями по заключению от имени Российской Федерации концессионных соглашений, соглашений о ГЧП в отношении объектов космической инфраструктуры, а также осуществлению полномочий концедента, публичного партнера по таким соглашениям при наличии соответствующего решения правительства РФ о заключении концессионного соглашения, о реализации проекта ГЧП.

"В результате принятия законопроекта предполагается разрешить задачи привлечения инвестиций в развитие российской космической отрасли, увеличения доли участия российских частных компаний на мировом рынке космической деятельности. Кроме того, принятие законопроекта обеспечит возможность создания для Российской Федерации полноценной орбитальной группировки космических аппаратов, способной, среди прочего, решать задачи по оперативному мониторингу Арктической зоны", - говорится в пояснительной записке.

Проект привлечет частные компании в космическую сферу

По словам председателя комитета Сергея Гаврилова (КПРФ), законопроект заслуживает внимания. "Одной из принципиально важных составляющих государственной политики в области использования результатов космической деятельности в интересах модернизации экономики является развитие государственно-частного партнерства в космической отрасли. При помощи ГЧП получится сформировать благоприятные условия для привлечения частных компаний в космическую сферу. Госкорпорация "Роскосмос" сможет заключать от имени Российской Федерации концессионные соглашения и соглашения о ГЧП, - пояснил Сергей Гаврилов. - В ходе работы над законодательством о ГЧП мы расширяем сферы применения уже отработанных и проверенных механизмов привлечения негосударственных средств для модернизации отраслей экономики. Мы уже предложили такие изменения в сфере информационных технологий, объектов тепло- и водоснабжения, и думаем, что похожая практика применима и в космической промышленности".