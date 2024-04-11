Войти
ТАСС

Комитет Думы поддержал законопроект о применении механизмов ГЧП в космической деятельности

122
0
0
Здание Государственной думы РФ
Здание Государственной думы РФ.
Источник изображения: Сергей Карпухин/ ТАСС

Инициативой вводится понятие "космический объект" и предлагается наделить Роскосмос полномочиями по заключению от имени РФ концессионных соглашений, соглашений о ГЧП в отношении космических объектов

МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Комитет Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект о применении концессионных соглашений и соглашений о государственно-частном партнерстве (ГЧП) в сфере космической деятельности. Документ был инициирован сенаторами Андреем Кутеповым и Муратом Хапсироковым.

В частности, изменения предлагается внести в законы "О концессионных соглашениях" и "О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в РФ". "Объекты космической инфраструктуры, являющиеся федеральной собственностью (за исключением объектов космической инфраструктуры двойного и военного назначения), могут быть переданы лицу, являющемуся концессионером по концессионному соглашению или частным партнером по соглашению о государственно-частном партнерстве", - указывается в тексте законопроекта.

Законопроектом вводится понятие "космический объект" и предлагается наделить госкорпорацию "Роскосмос" полномочиями по заключению от имени РФ концессионных соглашений, соглашений о ГЧП в отношении космических объектов.

Законопроект наделяет госкорпорацию "Роскосмос" полномочиями по заключению от имени Российской Федерации концессионных соглашений, соглашений о ГЧП в отношении объектов космической инфраструктуры, а также осуществлению полномочий концедента, публичного партнера по таким соглашениям при наличии соответствующего решения правительства РФ о заключении концессионного соглашения, о реализации проекта ГЧП.

"В результате принятия законопроекта предполагается разрешить задачи привлечения инвестиций в развитие российской космической отрасли, увеличения доли участия российских частных компаний на мировом рынке космической деятельности. Кроме того, принятие законопроекта обеспечит возможность создания для Российской Федерации полноценной орбитальной группировки космических аппаратов, способной, среди прочего, решать задачи по оперативному мониторингу Арктической зоны", - говорится в пояснительной записке.

Проект привлечет частные компании в космическую сферу

По словам председателя комитета Сергея Гаврилова (КПРФ), законопроект заслуживает внимания. "Одной из принципиально важных составляющих государственной политики в области использования результатов космической деятельности в интересах модернизации экономики является развитие государственно-частного партнерства в космической отрасли. При помощи ГЧП получится сформировать благоприятные условия для привлечения частных компаний в космическую сферу. Госкорпорация "Роскосмос" сможет заключать от имени Российской Федерации концессионные соглашения и соглашения о ГЧП, - пояснил Сергей Гаврилов. - В ходе работы над законодательством о ГЧП мы расширяем сферы применения уже отработанных и проверенных механизмов привлечения негосударственных средств для модернизации отраслей экономики. Мы уже предложили такие изменения в сфере информационных технологий, объектов тепло- и водоснабжения, и думаем, что похожая практика применима и в космической промышленности". 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Роскосмос
Проекты
Арктика
ИТ
Похожие новости
10.09.2012
«Летучие голландцы» ждут своего часа
18.07.2012
Освоение околоземного пространства – забота не только государства
24.02.2012
Русский ОПК — соль соли земли
30.11.2011
Поповкин взял кредит в банке
16.08.2011
ГЛОНАСС миллиметровой точности
23.12.2010
«Гонец» уходит в «Космонет»
25.08.2009
О работе Роскосмоса, предприятий и организаций ракетно-космической промышленности на МАКС-2009
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 11.04 02:40
  • 712
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 10.04 21:54
  • 2
Показаны кадры с российским танком Т-72 с новой антидроновой защитой из зоны спецоперации
  • 10.04 18:56
  • 3
В США рассказали о самых опасных российских ракетах в зоне СВО
  • 10.04 18:35
  • 109
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214
  • 10.04 18:12
  • 94
Конкурента российского Су-75 из Южной Кореи впервые представили на выставке
  • 10.04 16:39
  • 20
Российские корабли накрыла «Штормовая тень»
  • 10.04 16:38
  • 86
В США оценили российские Су-34 с УМПК
  • 10.04 16:34
  • 5
Дальний беспилотник и противолодочный самолет США провели многочасовую разведку у Черноморского побережья России
  • 10.04 16:15
  • 17
Глава Военного комитета НАТО заявил о необходимости проведения дополнительной мобилизации на Украине
  • 10.04 16:06
  • 12
Командующий ВВС США в Европе о роли авиации в боевых действиях на Украине
  • 10.04 15:57
  • 0
Эволюция снабжения войск: современные подходы и технологии
  • 10.04 15:53
  • 0
УДО на Украине: Демонстрация Западу наличия сил противостоять России
  • 10.04 15:52
  • 0
В погоне за оружием Польша и Прибалтика забыли про людей
  • 10.04 15:45
  • 6
В спецоперации на Украине задействован триумвират крылатых ракет - "Калибр", "Оникс" и Х-35
  • 10.04 10:51
  • 10
Израиль усиливает меры безопасности в связи с опасениями ударов со стороны Ирана