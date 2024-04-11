Китайский космический зонд впервые в истории соберет образцы почвы с обратной стороны Луны

Самая подробная на сегодняшний день (2011г) фотография обратной стороны Луны. Изображение было составлено из множества снимков, полученных зондом NASA под названием LRO. Изображение выглядит плоским, потому что это мозаика из 15 тысяч отдельных снимков, сделанных в условиях, когда Солнце освещало каждый фотографируемый регион под углом находясь низко над горизонтом для каждой области. Это делалось для того, чтобы лучше были видны характерные особенности малоизвестной части поверхности Луны. Весь архив снимков зонда LRO выложен онлайн и доступен на сайте проекта NASA.

"Чанъэ-6" доставит на спутник Земли исследовательскую аппаратуру европейских стран

ПЕКИН, 10 апреля. /ТАСС/. Китайская автоматическая космическая станция "Чанъэ-6" впервые в истории попытается собрать образцы почвы с обратной стороны Луны, а также доставит на нее международную научно-исследовательскую аппаратуру. Об этом сообщила газета China Daily.

По ее информации, космический зонд предпримет попытку сбора лунной пыли и камней с обратной стороны земного спутника. Затем он передаст их в спускаемый модуль для отправки на Землю. Это станет первым фактом сбора образцов почвы с обратной стороны Луны в случае успеха операции.

Кроме того, "Чанъэ-6" доставит на Луну исследовательскую аппаратуру европейских стран. Речь идет о французском приборе измерения радона, который позволит провести анализ движения лунной пыли и летучих космических веществ, а также о разработанном Шведским институтом космической физики датчике обнаружения отрицательных ионов, теоретически создаваемых в результате взаимодействия поверхности земного спутника с солнечным ветром.