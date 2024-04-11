Сенатор считает, что дальнейшая помощь США не изменит ситуацию на Украине

По словам Джеймса Дэвида Вэнса, тот факт, что отсутствие помощи США никак не повлияет на украинский кризис, "очевиден уже несколько месяцев"

ВАШИНГТОН, 10 апреля. /ТАСС/. Предоставление Соединенными Штатами военной помощи Киеву не окажет значительного влияния на ход конфликта на Украине. С таким утверждением выступил сенатор Джеймс Дэвид Вэнс (республиканец от штата Огайо).

Он прокомментировал высказывание политического эксперта Бена Шапиро о том, что "многое в политике США сводится к игнорированию" последствий принимаемых решений. Шапиро считает, что прекращение огня в секторе Газа может помочь движению ХАМАС сохранить позиции, а отсутствие финансирования Киева приведет к территориальным потерям Украины.

"Реальный основополагающий вопрос в отношении Украины заключается в следующем: может ли дальнейшая помощь США существенно изменить происходящее на местах? Ответ - нет", - написал Вэнс в X. По его словам, тот факт, что отсутствие помощи США никак не повлияет на украинский кризис, "очевиден уже несколько месяцев".

8 апреля Вэнс назвал одобрение пакета помощи Украине Конгрессом США без принятия каких-либо мер по защите американо-мексиканской границы предательством интересов Соединенных Штатов.

Споры на Капитолийском холме

Американская администрация направила ранее на Капитолийский холм запрос на дополнительные бюджетные ассигнования в 2024 финансовом году, начавшемся в США 1 октября, прежде всего для оказания помощи Израилю и Украине, а также для противодействия Китаю и России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В общей сложности на эти цели исполнительная ветвь власти во главе с президентом США Джо Байденом хотела бы получить около $106 млрд.

Дальнейшая судьба запроса и альтернативных законопроектов остается неясной. Несколько республиканцев в Палате представителей и Сенате Конгресса США высказывались в последние месяцы против продолжения оказания Киеву финансовой поддержки. Спикер Палаты Майк Джонсон последовательно предупреждал о намерении увязать дальнейшую помощь Украине с ужесточением контроля на южной границе США.

Беседуя 27 февраля с журналистами после встречи руководства Конгресса от обеих системообразующих партий США с Байденом, Джонсон заверил, что "Палата представителей активно ищет и изучает все возможные варианты", касающиеся в том числе возобновления финансовой и военной поддержки Киева. Джонсон тогда обещал своевременно разобраться с этими вопросами, но не обозначил сроков рассмотрения в нижней палате Конгресса каких бы то ни было инициатив, направленных на продолжение выделения бюджетных ассигнований для Украины. Спикер назвал "основным приоритетом" южную границу США и обеспечение ее безопасности.