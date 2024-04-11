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ТАСС

Сенатор считает, что дальнейшая помощь США не изменит ситуацию на Украине

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Джеймс Дэвид Вэнс
Джеймс Дэвид Вэнс.
Источник изображения: wikimedia.org

По словам Джеймса Дэвида Вэнса, тот факт, что отсутствие помощи США никак не повлияет на украинский кризис, "очевиден уже несколько месяцев"

ВАШИНГТОН, 10 апреля. /ТАСС/. Предоставление Соединенными Штатами военной помощи Киеву не окажет значительного влияния на ход конфликта на Украине. С таким утверждением выступил сенатор Джеймс Дэвид Вэнс (республиканец от штата Огайо).

Он прокомментировал высказывание политического эксперта Бена Шапиро о том, что "многое в политике США сводится к игнорированию" последствий принимаемых решений. Шапиро считает, что прекращение огня в секторе Газа может помочь движению ХАМАС сохранить позиции, а отсутствие финансирования Киева приведет к территориальным потерям Украины.

"Реальный основополагающий вопрос в отношении Украины заключается в следующем: может ли дальнейшая помощь США существенно изменить происходящее на местах? Ответ - нет", - написал Вэнс в X. По его словам, тот факт, что отсутствие помощи США никак не повлияет на украинский кризис, "очевиден уже несколько месяцев".

8 апреля Вэнс назвал одобрение пакета помощи Украине Конгрессом США без принятия каких-либо мер по защите американо-мексиканской границы предательством интересов Соединенных Штатов.

Споры на Капитолийском холме

Американская администрация направила ранее на Капитолийский холм запрос на дополнительные бюджетные ассигнования в 2024 финансовом году, начавшемся в США 1 октября, прежде всего для оказания помощи Израилю и Украине, а также для противодействия Китаю и России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В общей сложности на эти цели исполнительная ветвь власти во главе с президентом США Джо Байденом хотела бы получить около $106 млрд.

Дальнейшая судьба запроса и альтернативных законопроектов остается неясной. Несколько республиканцев в Палате представителей и Сенате Конгресса США высказывались в последние месяцы против продолжения оказания Киеву финансовой поддержки. Спикер Палаты Майк Джонсон последовательно предупреждал о намерении увязать дальнейшую помощь Украине с ужесточением контроля на южной границе США.

Беседуя 27 февраля с журналистами после встречи руководства Конгресса от обеих системообразующих партий США с Байденом, Джонсон заверил, что "Палата представителей активно ищет и изучает все возможные варианты", касающиеся в том числе возобновления финансовой и военной поддержки Киева. Джонсон тогда обещал своевременно разобраться с этими вопросами, но не обозначил сроков рассмотрения в нижней палате Конгресса каких бы то ни было инициатив, направленных на продолжение выделения бюджетных ассигнований для Украины. Спикер назвал "основным приоритетом" южную границу США и обеспечение ее безопасности. 

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Страны
Израиль
Китай
Россия
США
Украина
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