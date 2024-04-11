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Американские дроны оказались бессильными против российской РЭБ

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Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости.

WSJ: американские дроны неспособны преодолеть помехи российских систем РЭБ

Переданные Киеву беспилотники американского производства оказались бессильными против помех, создаваемых российскими средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). О недостатках дронов рассказали в публикации The Wall Street Journal (WSJ).

«Общая репутация каждого класса американских беспилотников на Украине заключается в том, что они работают не так хорошо, как другие системы», — приводят в материале слова исполнительного директора компании-разработчика дронов Skydio Адама Брая.

Украинские специалисты выяснили, что американские беспилотники не способны преодолевать помехи российских систем РЭБ и противостоять воздействию систем, отключающих GPS. Также они слишком хрупкие и часто не могут летать на заявленные расстояния.

В публикации предположили, что недостатки американских дронов частично объясняются политикой Минобороны США, которое запрещает использовать в беспилотниках китайские компоненты. Это повысило стоимость и сложность производства изделий.

Ранее стало известно, что Киев захотел оснастить беспилотники искусственным интеллектом из-за активного использования средств РЭБ Вооруженными силами России.

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Страны
Россия
США
Украина
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
GPS
БПЛА
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