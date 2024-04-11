Украинский ТГ-канал: Генштаб ВСУ не может найти противодействие новой российской штурмовой тактике

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Российские войска начали применять новую тактику штурмов по всей линии фронта, пока ВСУ удержать позиции удается только за счет ввода в бой новых резервов. Об этом пишут украинские ресурсы со ссылкой на источник в Генштабе ВСУ.
ВС России поменяли тактику штурмовых действий, украинский Генштаб не может найти ей противодействие, поэтому войска вынуждены отходить на новые позиции или удерживать прежние с помощью введенных в бой резервов. А тактика простая, причем российские войска несут минимальные потери. Главную роль в штурмах играют ВКС РФ и артиллерия. Они сначала разбивают позиции ВСУ авиабомбами, затем добавляют артиллерией, а потом на них спокойно заходят штурмовые группы ВС России.
- пишет ТГ-канал "Резидент".
Данная тактика уже привела к тому, что на многих участках подразделения ВСУ были вынуждены отойти, чтобы не быть окончательно уничтоженными. Судя по тому, что Россия не жалеет авиабомб для ударов по линии обороны, их у нее очень много. Противопоставить российской авиации можно было бы ПВО, но с этим компонентов у ВСУ не все так хорошо, как рассказывают в Киеве. Ракетных комплексов нет, а в зону поражения ПЗРК российские самолеты не залетают.
- добавляет украинский ресурс.