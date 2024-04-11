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Военное обозрение

Украинский ТГ-канал: Генштаб ВСУ не может найти противодействие новой российской штурмовой тактике

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Источник изображения: topwar.ru

Российские войска начали применять новую тактику штурмов по всей линии фронта, пока ВСУ удержать позиции удается только за счет ввода в бой новых резервов. Об этом пишут украинские ресурсы со ссылкой на источник в Генштабе ВСУ.

ВС России поменяли тактику штурмовых действий, украинский Генштаб не может найти ей противодействие, поэтому войска вынуждены отходить на новые позиции или удерживать прежние с помощью введенных в бой резервов. А тактика простая, причем российские войска несут минимальные потери. Главную роль в штурмах играют ВКС РФ и артиллерия. Они сначала разбивают позиции ВСУ авиабомбами, затем добавляют артиллерией, а потом на них спокойно заходят штурмовые группы ВС России.

(...) ВСУ не могут выстроить адекватную оборону против новой российской тактики штурмов. На всех направлениях она происходит одинаково, сначала на наши позиции сбрасывают 70-90 КАБов, а следом ровняют позиции артиллерией после чего идут мелкие штурмовые группы, которые спокойно заходят на выжженные позиции ВСУ

- пишет ТГ-канал "Резидент".

Данная тактика уже привела к тому, что на многих участках подразделения ВСУ были вынуждены отойти, чтобы не быть окончательно уничтоженными. Судя по тому, что Россия не жалеет авиабомб для ударов по линии обороны, их у нее очень много. Противопоставить российской авиации можно было бы ПВО, но с этим компонентов у ВСУ не все так хорошо, как рассказывают в Киеве. Ракетных комплексов нет, а в зону поражения ПЗРК российские самолеты не залетают.

Единственный шанс удержать фронт - это заливать позиции резервами по два-три раза в день, но такой метод просто вымывает наши силы

- добавляет украинский ресурс.

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Страны
Россия
Украина
Компании
Минoбороны РФ
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