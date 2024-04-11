ВС Буркина-Фасо приняли на вооружение БЛА "Байрактар TB2" и "Акынджи"

ЦАМТО, 10 апреля. Президент переходного периода Буркина-Фасо Ибрагим Траоре 8 апреля официально передал Министерству обороны и по делам ветеранов страны крупную партию БЛА турецкого производства.

Согласно информации пресс-службы президента, ВС Буркина-Фасо получили дюжину ударных БЛА, приобретенных за счет пожертвований граждан Буркина-Фасо. Основную часть переданной техники составляют БЛА "Байрактар TB2" и "Акынджи" турецкого производства. БЛА будут применяться в рамках борьбы с терроризмом.

По заявлению президента, "Байрактар TB2" уже зарекомендовал себя в ходе боевых операций и он рассчитывает, что новые "Акынджи" превзойдут его по возможностям (эти БЛА уже были испытаны в ходе боевых вылетов).

Ибрагим Траоре поблагодарил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана за оказываемую Буркина-Фасо поддержку, а также народ Буркина-Фасо, который вносил средства для закупки вооружений.

Министр обороны и по делам ветеранов Буркина-Фасо бригадный генерал Кассум Кулибали указал, что приобретение техники является частью реализации Плана стратегического оснащения национальных Вооруженных сил.

Как сообщал ЦАМТО, в марте 2023 года Вооруженные силы Буркина-Фасо официально приняли на вооружение не менее трех средневысотных разведывательно-ударных БЛА большой продолжительности полета "Байрактар TB2" турецкой компании Baykar. Предположительно, их поставки были произведены в апреле-мае 2022 года.

Буркина-Фасо стала еще одной африканской страной, которая закупила разработанные турецкой компании Baykar разведывательно-ударные БЛА класса MALE на фоне активной рекламы их применения в ходе конфликтов в Сирии, Ливии и Нагорном Карабахе. Тем не менее, опыт боевых действий на Украине показывает, что эти БЛА можно использовать для противодействия не обладающим средствами ПВО радикальным вооруженным группировкам, однако в ходе конвенционального конфликта они быстро поражаются зенитными ракетными комплексами.