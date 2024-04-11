Александр Лукашенко: Белоруссия должна развивать производство стрелкового оружия

ЦАМТО, 10 апреля. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика должна развивать собственное производство стрелкового оружия.

"Это оружие нужно всегда, и мы должны его производить", – цитирует А.Лукашенко агентство БЕЛТА.

Президент напомнил, что ставил задачи по развитию в стране производства стрелкового оружия и боеприпасов еще до начала конфликта на Украине, и это требование, как показало время, очень актуально.

По словам А.Лукашенко, во время боевых действий без стрелкового оружия не обойтись: события на Украине показывают, что "не только и не столько высокоточное оружие решает проблему". "Обычные гранатометы, пулеметы, автоматы, стрелковое оружие – они и люди решают проблему", – цитирует А.Лукашенко агентство БЕЛТА.

"Война на Украине также показала, что без элементов контрбатарейной борьбы, без беспилотных летательных аппаратов и без системы радиоэлектронной борьбы защитить страну невозможно", – подчеркнул белорусский президент.