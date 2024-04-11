Госдеп США одобрил продажу Украине запчастей для ЗРК Hawk на фоне отказа в поставках ЗРК Patriot

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США поставят Украине комплекты обслуживания для ЗРК Hawk, американский Госдеп одобрил потенциальную продажу всего необходимого Киеву. Об этом сообщает Агентство по сотрудничеству в области безопасности Пентагона.

Госдеп США принял решение одобрить продажу Украине всего необходимого для поддержания в работоспособном состоянии зенитных комплексов Hawk. Состояние противовоздушной обороны Украины в Вашингтоне признали критическим и требующим немедленного реагирования со стороны США, так как это может угрожать "национальной безопасности". Американцы всегда лепят эту фразу о "нацбезопасности", куда бы не поставлялось оружие.

В общем, у Запада нет необходимых Киеву ЗРК Patriot, но запчасти для систем ПВО Hawk американцы обещают поставить. На этот раз за деньги, обойдется все это "добро" Зеленскому в 138 млн. долларов.

Государственный департамент принял решение одобрить возможную продажу Украине ракетной системы жизнеобеспечения Hawk и связанных с ней элементов материально-технического обеспечения и программной поддержки, стоимость которой оценивается в $138 млн

- говорится в заявлении.

Также в документе подчеркивается, что ВСУ в "срочном порядке" необходимо увеличить возможности по защите от российских ракет и дронов-камикадзе. Но как это сделать без западных поставок не поясняется, поскольку у Киева, кроме тачанок с условно зенитными пулеметами, практически ничего не осталось.