Американцы испытывают беспилотные F-16

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Три специально перестроенных самолета F-16 появились на базе ВВС США Эглин. Эти машины способны выполнять автономные полеты и миссии.

Самолеты переоборудованы из бывших в употреблении F-16 версий C и D. Они относятся к программе VENOM-AFT. Этот проект направлен на эксперименты с искусственным интеллектом, созданным для управления автономными боевыми машинами, которые будут созданы в результате программы CCA (Collaborative Combat Aircraft). Речь идет не только о создании независимых беспилотных боевых самолетов на базе F-16, но и о дальнейшем совершенствовании искусственного мозга, который однажды будет управлять беспилотными боевыми платформами.

Самолеты были переданы в 96-й испытательный авиаполк и 53-й авиаполк, в состав которого входят, среди прочего: три испытательных отдела, группа тестирования и оценки и отдел компьютерных систем. Восстановленные F-16 будут выполнять автономные и полуавтономные полеты, но пилотировать их будут постоянно люди, именно опытные пилоты вышеупомянутых испытательных подразделений.

Их наличие не только обеспечит безопасность испытаний, но и позволит наблюдать «от первого лица» за поведением самостоятельно действующего боевого самолета. В рамках испытаний пилоты будут включать и выключать различные алгоритмы согласно планам последующих испытаний. Самое главное, они будут сообщать свои комментарии и наблюдения инженерам, создающим алгоритмы искусственного интеллекта. Благодаря этому окончательный ИИ подлежит дальнейшей оптимизации.