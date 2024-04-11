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ТАСС

На Камчатке прошло первое после ремонта погружение глубоководного аппарата АС-30

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Спасательный глубоководный аппарат проекта 1855 Приз АС-30. Архивное фото
Спасательный глубоководный аппарат проекта 1855 Приз АС-30. Архивное фото.
Источник изображения: © Фото : Alex omen

Мероприятие состоялось в рамках сдачи курсовой задачи А-2

ТАСС, 10 апреля. Погружение глубоководного аппарата АС-30 Тихоокеанского флота (ТОФ) после ремонта состоялось на Камчатке, сообщили в пресс-службе флота.

"Экипаж глубоководного аппарата АС-30 выполнил пуско-наладочные работы с борта спасательного судна-носителя "Георгий Козьмин". Погружение состоялось в рамках сдачи курсовой задачи А-2", - рассказали там.

В пресс-службе добавили, что глубоководный аппарат АС-30 из состава поисково-спасательного отряда ТОФ доставили в пункт базирования флота на Камчатке после планового технического ремонта на судостроительном заводе в Санкт-Петербурге. Ремонт длился около года. В ходе проведения работ на заводе аппарат прошел замену двигателей, техническое обслуживание средств связи, штурманского и радиотехнического оборудования.

АС-30 - модернизированный автономный подводный поисково-спасательный аппарат типа "Приз" (проект 1855). Длина корпуса - 13,5 м, ширина - 3,8 м, высота - 5,7 м. Экипаж из четырех человек может принять на борт до двадцати спасенных. Автономность жизнеобеспечения аппарата - 120 часов, со спасенными - 10 часов. 

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Проекты
1855 Приз
ТОФ
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