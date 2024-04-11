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ТАСС

ПП-2000 в ходе испытаний выдержал непрерывную стрельбу вдвое дольше заявленной в ТТХ

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Пистолет-пулемет ПП-2000
Пистолет-пулемет ПП-2000.
Источник изображения: Высокоточные комплексы

Оружие на полигоне многократно роняли в грязь, а также несколько раз погружали в воду, после чего вели прицельный огонь по целям - оружие успешно поразило их на заявленных дистанциях

МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Пистолет-пулемет ПП-2000 разработки Конструкторского бюро приборостроения (КБП, входит в холдинг "Высокоточные комплексы") успешно выдержал непрерывный огонь 410 выстрелами, что более чем вдвое превышает его заявленные тактико-технические характеристики (ТТХ). Об этом свидетельствуют результаты испытаний, продемонстрированные в проекте Ростеха "Наш краш" в Telegram-канале госкорпорации.

На полигоне оружие многократно роняли в грязь и несколько раз погрузили в воду, после чего вели прицельный огонь по целям - оружие успешно поразило их на заявленных дистанциях. Затем из пистолета-пулемета непрерывно расстреляли 410 патронов: 19 стандартных магазинов по 20 патронов и финальный, увеличенного объема на 30 патронов.

В нормальных условиях оружие требует охлаждения через каждые 120 выстрелов, однако по ТТХ рассчитано на непрерывный огонь 160 патронами. "Обычно военнослужащий не имеет такого количества боеприпасов при себе в готовом виде. Поэтому что все равно нужно переснаряжать магазины, откуда-то брать патроны - за это время образец остывает, и можно продолжать", - пояснил по итогам испытаний ведущий конструктор филиала КБП - ЦКИБ спортивно-охотничьего ружья (СОО) Андрей Савенков.

Тем не менее, в испытанном образце после интенсивного огня 410 выстрелами лишь оплавилось посадочное место на пластиковом корпусе. "410 [пуль] вы выпустили интенсивным режимом. А до этого вы еще стреляли", - подметил Савенков. Отвечая на вопрос о том, можно ли было бы продолжать бой с таким оружием, конструктор ответил утвердительно.

ПП-2000 разработан под патрон 9х19 "Парабеллум". Оружие является одним из самых легких в мире - 1,4 кг без магазина и приклада. Особенностью ПП-2000 является возможность использования запасного магазина в качестве плечевого упора. Рукоятка затвора и кнопка защелки магазина могут быть переустановлены на любую сторону, что позволяет комфортно применять оружие как правше, так и левше.

Серийные ПП-2000 с 2006 года оснащены съемным складывающимся вбок металлическим прикладом. Длина оружия составляет 582 мм с разложенным прикладом и 350 мм - без приклада. Этим оружием могут вооружить военных летчиков - партия ПП-2000 проходит опытную эксплуатацию в Воздушно-космических силах РФ. Кроме того, пистолет-пулемет положительно прошел испытания по размещению в носимом аварийном запасе.

О проекте

В рамках проекта "Наш краш" изделия, произведенные предприятиями Ростеха, испытываются на прочность в ходе краш-тестов. Для проверки продукции специально создают экстремальные условия, отмечают в госкорпорации. 

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Продукция
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