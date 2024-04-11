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Военное обозрение

В Сети появились кадры поражения одной российской ракетой украинских гаубиц Д-20 на базе в Сумской области

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Источник изображения: topwar.ru

Результативность ударов ВС России по базам хранения вооружений и техники ВСУ значительно возросла, это связывают с появлением у российского Минобороны новых средств наблюдения, в том числе и космических. Накануне ракетным ударом была накрыта база хранения вооружений ВСУ в Сумской области.

10 апреля 2024 года в командовании украинской армии запомнят надолго, всего одна ракета ОТРК "Искандер" уничтожила сразу 32 152-мм гаубицы Д-20, находившиеся на центральной базе хранения оружия и боеприпасов ВСУ в районе н.п. Ахтырка, Сумская область. Как видно на кадрах, ракета ударила прямо в середину открытой площадки, на которой стояли орудия. Возможно, они нуждались в ремонте, поэтому и хранились на открытом воздухе, но, тем не менее это хороший прилет.

Великолепный удар по центральной базе хранения вооружения ВСУ, уничтоживший 32 гаубицы

- пишут российские ресурсы.

Источник изображения: topwar.ru

Орудия были обнаружены группой аэроразведки одного из подразделений ВС России, после чего координаты ушли в штаб, где приняли решение нанести удар по базе, задействовав ОТРК "Искандер". Результат превзошел все ожидания.

Отмечается, что на сегодняшний день время реагирования от получения данных разведки до нанесения удара значительно сократилось, командиры перестали трястись над каждой ракетой, российский ВПК обеспечил войска достаточным количеством различных боеприпасов.

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Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Искандер
Компании
Минoбороны РФ
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