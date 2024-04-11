Немецкий флот заказал еще два фрегата типа F126

Германия заказала у голландской компании Damen Naval два дополнительных фрегата класса F126 ("Саар", Saarland). Как уточняет Navy Recognition, таким образом немецкий флот получит шесть кораблей данного типа.

Напомним, что фрегаты F126 должны заменить фрегаты класса F123 ("Брандербург"). Голландская Damen Naval реализует эту программу в сотрудничестве с немецкой NVL Group (ранее – Lürssen Defence). В декабре прошлого года на верфи Peene в Вольгасте (ФРГ) началась постройка первого корабля этого типа.

Разработка фрегатов F126 стартовала в 2009 году. Перед конструкторами поставили задачу создать универсальный модульный корабль, отвечающий потребностям ВМС Германии, в том числе с возможностями длительного выполнения задач за рубежом. Согласно этому подходу, проект F126 отличается гибкостью, позволяющей быстро реконфигурировать корабль в зависимости от оперативных установок.

В результате международного тендера в январе 2020 года победителем стала голландская группа Damen, получившая контракт на поставку немецкому флоту четырех фрегатов с опционом еще на два корабля. Общая сумма в случае реализации опциона составит 5,48 млрд евро. Субподрядчиками заявлены Blohm+Voss и Thales.

Фрегаты полностью построят на немецких верфях в Вольгасте, Киле и Гамбурге. Металлоконструкции и предварительная сборка кормы запланированы на заводе Peene в Вольгасте, входящем в состав NVL Group. Носовую часть построят в Киле, где ее соединят с кормовой секцией. Готовый корпус отбуксируют морем на предприятие Blohm+Voss в Гамбурге для окончательного оснащения, испытаний и ввода в эксплуатацию.

Передача первого фрегата запланирована на 2028 год.

Водоизмещение фрегатов F126 составит до 10 550 тонн, длина корпуса – 166 метров, ширина – 21,7 метра, осадка – 5,9 метра. Максимальная скорость превысит 26 узлов. Дальность плавания – свыше 4000 морских миль, автономность – 21 день. Экипаж – 114 человек.

В состав вооружения включат 127-мм артустановку, противокорабельные ракеты NSM, зенитные ракеты ESSM и RIM-116 RAM, 27-мм арткомплексы и 12,7-мм пулеметы. Состав противолодочных комплексов пока не раскрывался.

На борту могут размещаться два вертолета NH90 "Си Тайгер" и беспилотник вертолетного типа Skeldar V-200.