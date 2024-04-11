Польский наемник заявил об отсутствии мотивированных солдат в ВСУ

Украинские военнослужащие во время боевых учений на Яворовском полигоне в Львовской области.

Михал Липский также оценил качество подготовки новых бойцов Вооруженных сил Украины как крайне низкое

ВАРШАВА, 10 апреля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) к настоящему моменту лишились мотивированных бойцов. Такое мнение в беседе с изданием Defence24 выразил польский наемник Михал Липский, воевавший на стороне Украины до весны этого года.

"Нет мотивации. Мотивированные уже лежат на кладбищах", - сказал он, отвечая на вопрос о степени мотивированности призывников украинской армии.

Липский также оценил качество подготовки новых бойцов ВСУ как крайне низкое. По его словам, они попадают на фронт примерно через месяц после призыва в армию, а в учебных центрах перед отправкой их не учат даже базовым навыкам прицеливания и стрельбы.

При этом российские солдаты имеют кратно большее количество дней на подготовку и тренировки перед отправкой на передовую, а обучают их тщательнее и качественнее, отметил он.

Также Липский указал на то, что экономика России адаптировалась к обеспечению военных потребностей. Как следствие, ВС РФ полностью укомплектованы всеми видами вооружений, в том числе БПЛА, и имеют в них преимущество над украинской армией. Киев же не занимается закупкой снарядов и вооружений, надеясь на возобновление стабильной западной помощи, которая обеспечила бы ВСУ всем необходимым.