Под началом США НАТО развязывает катастрофические "войны по выбору" (Global Times, Китай)

Джеффри Сакс: Украине нужны переговоры, а не вступление в НАТО

Расформировав НАТО, мир наверняка избежал бы американских “войн по выбору”, заявил Джеффри Сакс в интервью GT. Начавшаяся после распада СССР эпоха наивысшего высокомерия США привела к множеству ненужных конфликтов, и события на Украине входят в их число.

4 апреля 2024 года исполнилось 75 лет со дня основания НАТО. По итогам холодной войны альянс должен был быть распущен, однако на протяжении многих лет он служит военной машиной и способствует гегемонии США. Газета Global Times побеседовала с рядом экспертов и ученых, чтобы раскрыть, как именно США используют НАТО для достижения своих геополитических целей — и как альянс расшатывает мир, обостряет ядерные угрозы и приводит к конфронтации в Азии.

Наш репортер Ма Жуйцян побеседовал со всемирно известным американским экономистом Джеффри Саксом. Он рассказал, как НАТО стала основной причиной глобальных потрясений, а также о роли, которую в этом сыграли США и Европа. Кроме того, он высказался о том, как построить перспективу глобальной безопасности.

Global Times: некоторые считают, что НАТО следовало распустить сразу же по окончании холодной войны, поскольку эта организация возникла как ее побочный продукт, а ее существование стало источником разрушений по всей планете. Что вы думаете?

Джеффри Сакс: НАТО была создана в 1949 году для защиты от возможного вторжения Советского Союза в Западную Европу. Идея заключалась в создании трансатлантического военного союза под руководством и господством США, чтобы их военная мощь координировала действия вооруженных сил Западной Европы по защите от Советского Союза. Вначале в НАТО было 12 стран. Одной из целей была ремилитаризация Германии под контролем США, чтобы не дать немецкому руководству развязать новую войну. Описание целей НАТО из уст первого генерального секретаря, британского лорда Гастингса Лайонела Исмея, стало крылатым: “русских — вон, американцев — в дом, немцев — гнуть”.

В 1988 году президент СССР Михаил Горбачев призвал положить конец холодной войне. Он заявил, что основой безопасности в Европе должен стать общий европейский дом. Это был жест исторического масштаба, который мог бы привести к миру между Европой, США и Советским Союзом, включая Россию, на многие поколения вперед. В 1990 году канцлер Гельмут Коль призвал к воссоединению Германии, и, чтобы заверить Москву, что этот шаг не будет угрожать Советскому Союзу, Германия и США недвусмысленно пообещали Горбачеву, что НАТО не расширится на восток ни на дюйм. В ответ тот распустил военный альянс Варшавского договора. Казалось, что мир по-настоящему близок.

Однако большая ошибка заключалась в том, что Вашингтон видел новый мир как одностороннюю победу США над Россией, а не как победу мира вместе с ней. Когда в декабре 1991 года Советский Союз распался на 15 новых независимых государств, а Россия стала его правопреемницей, США решили отказаться от своего слова и начали расширение НАТО на восток. На данный момент в НАТО насчитывает 32 государства-члена.

Американские политики в самом деле решили, что США остались единственной сверхдержавой в однополярном мире. Таким образом, в 1992 году наступила эпоха наивысшего высокомерия США, которая привела нас к множеству ненужных и затратных войн. Это же высокомерие по-прежнему лежит в основе внешней политики США, хотя сейчас уже стало совершенно очевидно, что мы живем не в однополярном мире, а в многополярном.

Так, в 1990-е годы США решили продолжать расширять НАТО на восток, чтобы частично или полностью окружить Россию и тем самым ее ослабить. Включение в альянс Украины и Грузии призвано окружить военно-морской флот России в Черном море и ослабить ее военную мощь и геополитическую роль. Этот же подход Великобритания использовала во время Крымской войны в 1853 году. Это и есть основополагающая причина украинского конфликта.

НАТО — это военный альянс под началом США. Поскольку США представляют собой не оборонительную, а наступательную державу, то и НАТО тоже. Альянс предпринял целый ряд наступательных действий — в том числе в Сербии и Косово, оккупацию Афганистана, бомбардировки Ливии, а также милитаризацию Украины в ходе опосредованной войны между США и Россией.

Короче говоря, НАТО следовало бы распустить в 1990 году, и история могла бы сложиться совсем иначе — гораздо более мирно, совместно и плодотворно, и войн было бы гораздо меньше. На смену НАТО должна была прийти ОБСЕ, Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе, куда вошли страны Западной и Восточной Европы, а также бывшего Советского Союза. Расформировав НАТО и укрепив ООН, мы бы наверняка избежали катастрофических “войн по выбору”, которые развязывали США.

Global Times: недавно в интервью вы заявили, что президент США Джо Байден продавливает интересы НАТО вразрез с волей американского народа. Не могли бы вы рассказать поподробнее, в чем именно заключается противоречие между волей американского народа и действиями НАТО?

Джеффри Сакс: американский народ хочет мира. Это так — даже несмотря на запугивание и пропаганду американского правительства. Общественность не хочет и дальше вооружать Украину и выступает против войны Израиля в секторе Газа. Вообще Америке самой срочно необходимо экономическое восстановление, но военный бюджет продолжает расти, а войны по осознанному выбору не утихают.

Global Times: в недавнем интервью вы упомянули, что президент Франции Макрон признал, что украинско-российский конфликт был спровоцирован расширением НАТО, но другие утверждают обратное, “как будто они играют в игру”. Как вы думаете, почему Европа продолжает участвовать в этой затратной "игре"? И кто в итоге является жертвами этой "игры", а кто – бенефициарами?

Джеффри Сакс: я действительно не понимаю позицию Франции, Германии и Италии по украинскому конфликту. Эта опосредованная война вызвана расширением НАТО, и крупные державы Западной Европы об этом знают. Боевые действия на Украине наносят ущерб их собственной безопасности и экономике. В частном порядке на саммите альянса в Бухаресте в 2008 году они выступили против расширения НАТО и включения Украины, зная, что это чревато глубокой напряженностью в отношениях с Россией и даже перспективой вооруженного конфликта, что в итоге и произошло. И все же европейцы решили следовать политической линии США. Трудно понять почему, ведь конфликт на Украине народы Европы не одобряют. Возможно, службы безопасности США (в частности, ЦРУ) и Европы слишком сильны даже относительно своих гражданских правительств. Так или иначе, последовательно объяснить европейскую позицию я не могу.

Global Times: 3 апреля генеральный секретарь НАТО Столтенберг предложил создать для Украины рассчитанный на пять лет фонд в размере 100 миллиардов евро (107 миллиардов долларов). Что вы об этом думаете?

Джеффри Сакс: это крайне неправдоподобно, поскольку генералы не смогут связать страны НАТО обязательствами на следующие пять лет. Для этого понадобится согласие всех правительств без исключения, и я этого не представляю. Считаю, что это в основном политическая риторика, а не реальность. Что Украине действительно нужно, так это американо-российские переговоры по безопасности — в том числе обещание НАТО не расширяться за счет Украины. Это позволит достичь мира и гарантирует Украине безопасность.

Global Times: НАТО расширяет свое влияние на Азиатско-Тихоокеанский регион. Как вы относитесь к обвинениям альянса и его действиям против Китая?

Джеффри Сакс: идея расширения НАТО в Азии представляется мне внешнеполитическим безумием — отражением самообольщения и спеси аппарата безопасности США. Сама эта идея противоречит основополагающему договору НАТО, который касается сугубо защиты Североатлантического региона. Провокации США против Китая, особенно в отношении Тайваня, могут привести к войне, аналогичной конфликту на Украине. Очевидно, что это будет кровавая трагедия и угроза выживанию всего человечества. Экспансия НАТО в Азии делает эту перспективу более вероятной. Вот почему я считаю, что расширение НАТО в Азию — это бред.

Global Times: в 2022 году Китай предложил Инициативу глобальной безопасности. Как вы оцениваете шаги Китая по укреплению мировой безопасности?

Джеффри Сакс: мирное глобальное госуправление Китая зиждется на 2200-летнем опыте — как я понимаю, в течение этого времени Китай не начал ни одной зарубежной войны. Китай ни разу не напал на страны Индийского океана, несмотря на огромный военно-морской флот в XV веке.

Китай никогда не стремился стать глобальной империей и не желал мировой гегемонии. Китай всегда тяготел к гармонии в международных отношениях, к системе взаимного уважения. На мой взгляд, эта школа управления государством соответствует сегодняшним мировым потребностям и тесно связана с Уставом ООН, чья цель — обеспечение мирных отношений между суверенными странами в соответствии с верховенством международного права.

Поэтому я высоко ценю призыв Китая к миру, согласию и укреплению Устава ООН. Кроме того, я решительно поддерживаю акцент Китая на невмешательстве во внутренние дела других стран. Когда США вмешиваются во внутреннюю политику или проводят по всему миру десятки “тайных” операций по смене режима, это нарушает международное право, создает беспорядки и провоцирует войны — и все это вредит общему благу во всем мире.

Поэтому одно из предложений, что я поддерживаю, заключается в том, чтобы все страны отказались от военных баз за рубежом и держали свои вооруженные силы дома. У тех же США по всему миру свыше 800 военных баз! Я бы хотел, чтобы они закрылись, а взаимная безопасность поддерживалась через Совет Безопасности ООН.