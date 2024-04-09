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Техкульт

Необычный дрон-инспектор подзарядится от линий электропередач

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Дрон

Промышленные БПЛА, выполняющие самые различные функции, как и все беспилотники, имеют весьма ограниченный энергетический ресурс. Однако разработка ученых из Университета Южной Дании делает его практически неограниченным.

Разработанный ими квадрокоптер на базе дрона Tarot 650 предназначен для обследования ЛЭП, а благодаря специальному захвату, может от нее же и подзаряжаться, что позволит ему находиться в воздухе практически неограниченное время. Помимо литий-полимерного аккумулятора емкостью 7000 мА⋅ч дрон оснащен микрокопьютером Raspberry Pi 4 B, модулем автопилота Pixhawk V6X, радаром миллиметрового диапазона и видеокамерой RGB. Как только ПО беспилотника зафиксирует низкий уровень заряда аккумулятора, в дело вступают камера и радар для определения места нахождения ближайшей ЛЭП, после чего дрон направляется к ней. Подлет к линии осуществляется снизу. Специальная направляющая обеспечит захват провода. Оказавшись в захвате, провод натягивает две эластомерные ленты, надежно фиксируя контакт. После этого включается схема управления, прочно удерживающая висящий дрон. Затем в работу вступает индуктивное зарядное устройство, которое и обеспечивает подзарядку батареи от ЛЭП. Как только сеанс будет завершен, захват откроется и дрон сможет продолжать работу. Как показали испытания в датском аэропорту, опытный дрон весом 4,3 кг легко проработал более двух часов с пятью подзарядками между проверками ЛЭП.

Александр Агеев


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Страны
Дания
Проекты
БПЛА
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