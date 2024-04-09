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ТАСС

Постпред США при НАТО признала, что КНР не поставляет России вооружения

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Джулианна Смит
Джулианна Смит.
Источник изображения: karaulovlife.ru

Джулианн Смит отметила, что НАТО укрепляет партнерство со странами ИТР из-за якобы военного сотрудничества КНДР с Россией

ВАШИНГТОН, 8 апреля. /ТАСС/. Постоянный представитель США при Организации Североатлантического договора (НАТО) Джулианн Смит признала, что Китай не поставляет России смертоносные вооружения для использования на Украине. Об этом она заявила, выступая в Джорджтаунском университете в Вашингтоне.

При этом дипломат утверждала, что Пекин якобы оказывает Москве военную помощь через поставки товаров двойного назначения. "Мы можем говорит о КНР, но не о прямой летальной поддержке с ее стороны, однако существуют признаки того, что они оказывают некую материальную помощь через компоненты двойного назначения", - сказала она, отметив, что США обсуждают этот вопрос с союзниками по НАТО и партнерами в Индо-Тихоокеанском регионе (ИТР).

Постпред США при НАТО добавила, что альянс укрепляет партнерство со странами ИТР из-за якобы военного сотрудничества КНДР с Россией. "Почему НАТО сейчас инвестирует так много в эти партнерства с Японией, [Южной] Кореей, Австралией и Новой Зеландией? Потому что мы можем многое узнать друг у друга о том, что делает КНДР для поддержки России в данный момент", - сказала Смит. Она утверждала, что поставки оружия, в частности ракет, Пхеньяном "оказали большое влияние" на ход конфликта на Украине.

Ранее представитель вашингтонской администрации высокого ранга заявила на брифинге, что президент США Джо Байден довел до председателя КНР Си Цзиньпина в состоявшемся между ними 2 апреля телефонном разговоре обеспокоенность Вашингтона помощью, которую Пекин, по мнению американской стороны, оказывает Москве в связи с конфликтом на Украине. Китай неоднократно отвергал утверждения Запада о том, что Пекин якобы поставляет Москве оружие.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ранее назвал слухами и утверждения Вашингтона о том, что КНДР предоставляет России военную помощь. 26 октября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оставил без комментариев сообщения о якобы имевших место поставках оружия в РФ из КНДР. По его словам, "много таких сообщений, они все, как правило, беспочвенны, там нет никакой конкретики". 

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