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ТАСС

МИД РФ: мир должен лишить Киев возможности совершать теракты на ядерных объектах

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Поврежденное здание 5-го энергоблока ЗАЭС после обстрелов со стороны ВСУ
Поврежденное здание 5-го энергоблока ЗАЭС после обстрелов со стороны ВСУ.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Куденко

В министерстве отметили, что Москва будет выявлять и преследовать виновных в нападениях на российские ядерные объекты вне зависимости от их местонахождения

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Мировое сообщество, международные организации, в первую очередь МАГАТЭ, должны лишить Киев возможности проводить террористические атаки на ядерные объекты. Об этом говорится в заявлении МИД РФ в связи с ударами киевского режима по Запорожской АЭС (ЗАЭС).

"Своими преступными действиями Украина, поддерживаемая США и их западными сателлитами, по сути, дает понять, что встала на путь ядерного террора, - подчеркнули в министерстве. - Задача мирового сообщества, а также международных организаций, в первую очередь МАГАТЭ, - лишить Киев возможности проводить террористические атаки на ядерные объекты".

В МИД отметили, что Москва будет выявлять и преследовать виновных в нападениях на российские ядерные объекты вне зависимости от их местонахождения. Для обеспечения безопасности ЗАЭС делается все необходимое.

"Россия делает все необходимое для обеспечения безопасности ЗАЭС в соответствии с национальным законодательством и международно-правовыми обязательствами", - говорится в сообщении.

"Намерены выявлять и преследовать виновных в нападениях на российские ядерные объекты вне зависимости от того, где эти лица находятся, даже если после достижения целей СВО им удастся скрыться с территории, находящейся под контролем киевского режима", - добавили в министерстве.

В дипведомстве подчеркнули, что вина за удары по ЗАЭС, а также за их последствия в полной мере ложится на страны, которые поставляют киевскому режиму вооружения и разведданные.

"Ожидаем от гендиректора агентства (Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси - прим. ТАСС), публичной и исчерпывающе правдивой реакции. Каждый, кто способствует замалчиванию роли [президента Украины Владимира] Зеленского и его окружения, командования ВСУ и украинских спецслужб в нападениях на российский ядерный объект, выступает в роли их пособников", - отметили в министерстве.

"Вина за удары по ЗАЭС, а также за возможные их последствия в полной мере ложится и на руководство тех государств, которые поставляют киевскому режиму вооружения и разведданные, снабжают его финансовыми средствами, обучают военнослужащих ВСУ и обеспечивают информационное "сопровождение" украинских преступлений", - подчеркнули в дипведомстве. 

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