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ТАСС

В МГУ предложили разработать систему быстрой эвакуации от действия солнечных вспышек

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НИИЯФ
Научно-исследовательский институт ядерной физики (НИИЯФ) имени Д.В. Скобельцына Московского Государственного университета имени М.В. Ломоносова.
Источник изображения: www.festivalnauki.ru

Руководитель Центра анализа космической погоды НИИЯФ МГУ Владимир Калегаев отметил, что эта проблема является новым вызовом для российских и зарубежных ученых, так как она не характерна для Международной космической станции, расположенной на орбите с низким наклонением

ТАСС, 8 апреля. Ученый предложил разработать для Российской орбитальной станции (РОС) системы быстрой эвакуации экипажа, которые позволят защитить его участников от облучения частицами высоких энергий, которые могут проникнуть на станцию на некоторых участках ее орбиты во время сильных вспышек на Солнце. Такую мысль изложил на пресс-конференции в Москве руководитель Центра анализа космической погоды НИИЯФ МГУ Владимир Калегаев.

В соответствии с планами Роскосмоса, новая российская космическая станция будет вращаться вокруг Земли по полярной орбите с наклонением до 97 градусов, что обеспечит стабильную связь и даст обзор всей земной поверхности, в том числе стратегически важного для нашей страны Северного морского пути. В настоящее время космонавты с борта МКС могут видеть около 60% поверхности планеты, из них лишь около 10% приходится на территорию России.

"В силу особенностей орбиты, станция РОС будет 14 раз за сутки проходить через приполярные области околоземного пространства, куда во время мощных солнечных вспышек могут проникать частицы высоких энергий. Сила этих вспышек может быть такой, что защитные системы станции не смогут спасти экипаж от воздействия этих частиц, что говорит о необходимости улучшения и защитных систем, и нашей способности эвакуировать экипаж", - пояснил Калегаев.

По словам Калегаева, эта проблема является новым вызовом для российских и зарубежных ученых, так как она не характерна для Международной космической станции, расположенной на орбите с низким наклонением. Благодаря подобной траектории полета МКС значительно реже оказывается в областях космоса, уязвимых для действия космической радиации. Ее возможное влияние на жизнь экипажа и работу приборов РОС нужно учитывать при проектировке станции, подытожил ученый.

О Российской орбитальной станции

Идея о создании Россией собственной орбитальной станции была озвучена в апреле 2021 года. В октябре прошлого года глава Роскосмоса Юрий Борисов сообщил, что стоимость станции оценена в 609 млрд рублей до 2032 года, из них 150 млрд планируется потратить в первые три года. По его словам, проект открыт для международного сотрудничества - странам Африки и БРИКС сделано предложение поучаствовать в создании станции. 

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