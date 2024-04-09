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ТАСС

Эксперт заявил, что российские ФАБ-3000 представляют "смертельную угрозу" для ВСУ

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Авиабомба ФАБ-3000
Авиабомба ФАБ-3000.
Источник изображения: © Минобороны России

Китайский военный обозреватель Шао Юнлин сообщил, что экономическая эффективность и высокая поражающая сила - это главное преимущество авиабомб, оснащенных УМПК

ПЕКИН, 8 апреля. /ТАСС/. Возобновление производства тяжелых авиабомб ФАБ-3000 и оснащение их универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК) станет для Вооруженных сил Украины (ВСУ) "смертельной угрозой". Такое мнение высказала китайский военный обозреватель Шао Юнлин в эфире Китайского национального радио.

"На данный момент система ПВО Украины пока не способна перехватывать "супербомбы" [ФАБ-3000 - прим. ТАСС], а это значит, что сухопутные военные подразделения Украины полностью уязвимы перед ударами этим вооружением", - считает эксперт. Разрушительные удары тяжелых авиабомб становятся "смертельной угрозой" для ВСУ, ввиду отсутствия возможностей им противостоять, дополняет Шао.

Эксперт полагает, что экономическая эффективность и высокая поражающая сила - это главное преимущество авиабомб, оснащенных УМПК. ФАБ-3000 способна наносить объектам противника аналогичный ракетному удару урон, при этом модуль планирования и коррекции позволяет использовать их с безопасного расстояния. Таким образом, применение "супербомб" способно значительно изменить ситуацию на фронте, заключает эксперт.

В январе министр обороны РФ Сергей Шойгу отметил, что УМПК для авиационных бомб успешно зарекомендовали себя в ходе специальной военной операции на Украине. 22 марта Минобороны сообщило, что в России налажено массовое изготовление авиационных бомб ФАБ-3000 (массой три тонны). Также увеличено производство авиабомб ФАБ-1500 вдвое, а ФАБ-500 - многократно.

Серьезной проблемой использования современной бомбардировочной авиации является широкое распространение в армиях многих государств эффективных зенитно-ракетных комплексов большой дальности, вследствие чего тактика сброса авиабомбы непосредственно над атакуемой целью несет все большие риски для самолетов-носителей. Массовое же применение высокоточных дальнобойных боеприпасов класса "воздух-земля" зачастую невозможно из-за их высокой стоимости и ограниченного количества.

Выходом из сложившейся ситуации стало оборудование свободнопадающих бомб крыльями и системой управления. В результате конструкторам удалось создать высокоточный боеприпас относительной малой стоимости. Теперь самолету, имеющему на борту бомбу с УМПК, достаточно сбросить ее за несколько десятков километров до зоны ПВО противника, после чего боеприпас сможет планировать до цели на раскладных крыльях, а коррекция его курса будет осуществляться с помощью систем спутниковой и инерциальной навигации.  

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