Болгары Херсонщины призвали прекратить поставки болгарских боеприпасов Украине

К обращению также присоединился глава крымской болгарской национально-культурной автономии Иван Абажер

ГЕНИЧЕСК, 8 апреля. /ТАСС/. Этнические болгары, живущие в Херсонской области, записали видеообращение к президенту и политическим партиям Болгарии с призывом прекратить отправку боеприпасов для Вооруженных сил Украины (ВСУ), передает корреспондент ТАСС.

"Уважаемый президент Болгарии Румен Радев, мы знаем, что вы до конца были против поставок этого вооружения укронацистам. Мы также знаем, что прозападные партии парламентским голосованием все-таки вынудили вас это сделать. Мы искренне просим вас и три политические партии, которые готовы противостоять - это партия "Возрождение", партия "Есть такие люди" и социалистическая партия Болгарии, <...> помешать дальнейшим поставкам вооружений на украинскую сторону. Спасите, пожалуйста, наши жизни", - сказал представитель болгарской общины Херсонской области Геннадий Недялков.

По словам Недялкова, в Херсонской области живут около 2 тыс. этнических болгар, в том числе примерно 300 детей. Они подвергаются обстрелам ВСУ в Голопристаньском и Алёшкинском муниципальных округах. "Я мать троих детей. На сегодняшний день мы проживаем в Херсонской области. Каждый день я отправляю детей в школу. Болит душа и болит сердце, переживания большие, что прилетит ракета и погибнут наши дети. Пожалуйста, прекратите поставки оружия", - призвала на болгарском языке представительница общины Любовь Недялкова.

К обращению также присоединился глава крымской болгарской национально-культурной автономии Иван Абажер. "Я здесь увидел результат того обстрела, который делают украинские нацисты оружием, или теми снарядами и минами, которые были изготовлены на территории Болгарии. Мне, как болгарину, который проживает на территории Российской Федерации, очень обидно", - сказал он.

Боеприпасы для ВСУ из Болгарии

Ранее представители херсонского подполья - участники организации "Херсонское сопротивление" обнаружили в подконтрольном ВСУ Херсоне ящики от боеприпасов с кодировкой и маркировкой, указывающей на болгарское производство. Факт использования украинскими военными снарядов болгарского производства для обстрелов левобережья Днепра подтвердили руководитель херсонского областного отделения Всероссийской общественной организации ветеранов "Боевое Братство" Игорь Телегин и представитель отдельного добровольческого разведывательного батальона им. Маргелова Алексей Бурлаков.

В декабре 2023 года комиссия по обороне болгарского парламента одобрила большинством голосов предложение о дополнительной военной помощи Украине. Как сообщало Болгарское телеграфное агентство, ВСУ будут предоставлены неисправные или не нужные болгарской армии переносные зенитно-ракетные комплексы и зенитные ракеты.

В сентябре 2023 года парламент Болгарии уже одобрял выделение Украине ракет типа 5В55Р для зенитно-ракетного комплекса С-300 с дефектами и боеприпасы для автоматического стрелкового оружия калибра 5,56 мм, которые болгарским военным были не нужны.