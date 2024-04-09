Роскосмос готовит фильм о повреждении части пилотируемого корабля "Союз МС-22"

«Поток частиц, предположительно, исходящий от корабля «Союз МС-22», пристыкованного к модулю «Рассвет», который находится на обращенной к Земле стороне МКС». Кадр с онлайн-трансляции NASA.

Директор Центра внутренних и внешних коммуникаций госкорпорации Ирина Хворостяная сообщила, что рабочее название фильма - "Спасение. Горячий космос"

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Госкорпорация "Роскосмос" готовит фильм об инциденте с пилотируемым кораблем "Союз МС-22", радиатор которого был поврежден в декабре 2022 года. Об этом сообщила директор Центра внутренних и внешних коммуникаций госкорпорации Ирина Хворостяная на пресс-конференции в ТАСС, посвященной V Международному кинофестивалю фильмов и программ о космосе (МКФ) "Циолковский".

"Уже есть рабочая версия фильма, рабочее название - "Спасение. Горячий космос". <…> Больше года назад, когда в наши корабли, скажем так, врезались частицы мусора в космосе. Это то, что видела страна, то, что читали в Telegram-каналах, видели телезрители. Это не то, что пережили и переживали сами космонавты, вся отрасль, семьи людей, которые находились в этот момент на МКС", - сказала Хворостяная.

15 декабря 2022 года произошла разгерметизация внешнего контура радиатора системы терморегулирования корабля "Союз МС-22". Специалисты ракетно-космической отрасли провели исследования и пришли к выводу, что "Союз МС-22" был поврежден в результате удара спорадическим метеороидом.

Хворостяная добавила, что госкорпорация готовит цикл работ "Космическая Россия", которые расскажут о разных городах страны через тему космоса. Уже отсняты выпуски о Калуге, Сочи и Калининграде. "Для госкорпорации "Роскосмос" участие в фестивале, его поддержка - это, <…> в первую очередь, возможность рассказать о том, кто мы такие, о том, что мы делаем, что мы уже сделали для страны, для истории, через самые доступные способы, самым коротким и верным путем - через эмоцию, через сердце - это кино, это искусство", - отметила она.

Роскосмос представит на МКФ "Циолковский" два фильма: ленту "Огонь души моей", посвященную 60-летию полета в космос первой в мире женщины-космонавта Валентины Терешковой, и картину "Владимир Уткин. Воевода ракетного мира", снятую к 100-летию со дня рождения выдающегося ученого, академика, конструктора ракетно-космической техники.

МКФ "Циолковский" состоится в Калуге в пятый раз, в 2024 году он пройдет с 12 по 16 апреля. В программе фестиваля - конкурсы игровых, документальных, анимационных и полнокупольных фильмов. Главными темами в 2024 году стали герои космоса и 90-летие со дня рождения Юрия Гагарина.

О фестивале

Фестиваль проводится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, госкорпорации "Роскосмос", Научно-исследовательского испытательного центра подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина, Россотрудничества, правительства Калужской области, Государственного музея истории космонавтики имени К. Э. Циолковского, Ассоциации планетариев России и других общественных и коммерческих организаций. Главный информационный партнер фестиваля - ТАСС.