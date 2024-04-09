Ответ на действия России. В Турции прокомментировали выход из ДОВСЕ (Serbestiyet, Турция)

Турецкий дипломат Эралп: после начала конфликта на Украине ДОВСЕ утратил смысл

С сегодняшнего дня Анкара больше не участвует в реализации Договора об обычных вооруженных силах в Европе. В этой связи турецкие дипломаты побеседовали с Serbestiyet. По их мнению, соглашение утратило смысл, особенно после выхода из него России и начала конфликта на Украине.

Турция вышла из Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ), который был подписан в Париже в 1990 году. Указ президента опубликован в официальном правительственном вестнике Resmi Gazete. Ялым Эралп, занимавший в то время пост постоянного представителя Турции при ОБСЕ, и посол в отставке Селим Кунералп прокомментировали данное решение в интервью Serbestiyet. "Выход Турции из ДОВСЕ вполне логичен. Соглашение уже во многом утратило смысл, особенно после начала украинского конфликта", – отметил Эралп. Кунералп, в свою очередь, подчеркнул: "Нельзя сказать, что ДОВСЕ по-прежнему нужен. Решение, опубликованное сегодня в Resmi Gazete, является простой формальностью со стороны Турции".

Турция прекратила свое участие в Договоре об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ), который подписала в 1990 году. Соглашение было нацелено на обеспечение взаимного контроля над вооружениями между Россией и Европой после холодной войны.

В указе за подписью президента Эрдогана, опубликованном в Resmi Gazete (официальный правительственный вестник Турции – Прим.ИноСМИ.), говорится: "Решено приостановить выполнение Соглашения между Турецкой Республикой и другими государствами, являющимися его сторонами, с 8 апреля 2024 года, в соответствии с третьей статьей Указа Президента №9".

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ о выходе республики из Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) с 8 апреля. Указ опубликован в официальном правительственном вестнике Resmi Gazete.

Ялым Эралп (Yalım Eralp), занимавший пост постоянного представителя Турции при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), с которой Анкара подписала договор в 1990 году (ратифицирован турецким правительством 1 июля 1992 года. – Прим.ИноСМИ), и посол в отставке Селим Кунералп (Selim Kuneralp) в беседе с Serbestiyet оценили решение турецкой стороны о приостановке участия в ДОВСЕ.

"Выход Турции из ДОВСЕ вполне логичен"

"Выход Турции из ДОВСЕ, который ограничивал обычные вооружения в Европе и поддерживал баланс между западным и восточным блоком, вполне логичен. Соглашение уже во многом утратило смысл, особенно после начала украинского конфликта. Россия объявила о своем выходе из соглашения в 2023 году. После этого США и НАТО также заявили о приостановке своих обязательств", – отметил Эралп.

"Простая формальность со стороны Турции"

Селим Кунералп напомнил: "ДОВСЕ был подписан в 1990 году в результате длительных переговоров между НАТО и Организацией Варшавского договора, то есть Западом и Востоком, в конце холодной войны с целью создания баланса и прозрачности между двумя блоками с точки зрения обычного, то есть неядерного, нехимического и небиологического, оружия. Открытость обычных вооружений для взаимного контроля была нацелена на предотвращение внезапного нападения. Создание баланса сил между двумя блоками служило той же цели.

В 1992 году, когда договор вступил в силу, холодная война закончилась, СССР и ОВД распались, а восточноевропейские участники пакта и страны Балтии из числа бывших советских республик постепенно стали членами НАТО. В период правления Ельцина отношения России с НАТО стали более тесными, Москва даже назначила постоянного представителя при альянсе, также регулярно проводились встречи в формате Россия – НАТО.

Поэтому нельзя сказать, что ДОВСЕ по-прежнему нужен. Путинская Россия на фоне все большей напряженности в отношениях с Западом сначала приостановила действие ДОВСЕ в 2007 году, потом, в 2015 году, объявила о приостановке участия, утверждая, что НАТО нарушает договор, а 7 ноября 2023 года вовсе объявила о выходе из соглашения. После этого США и другие члены НАТО также приостановили свое участие. Решение, опубликованное сегодня в Resmi Gazete, является простой формальностью со стороны Турции".

"Прекращение действия ДОВСЕ само по себе не ведет к войне в Европе, но потеря структуры, препятствующей возникновению вооруженного конфликта, конечно, вызывает беспокойство"

"Хотя ДОВСЕ уже не имел функционального значения, это был символ диалога между Востоком и Западом в военной сфере, – продолжил дипломат. – Но международные соглашения оказываются нефункциональными, если, конечно, нет воли к их выполнению. ДОВСЕ постигла та же участь. Прекращение действия ДОВСЕ само по себе не ведет к войне в Европе, но утрата структуры, препятствующей возникновению вооруженного конфликта, конечно, вызывает беспокойство.

Однако еще большую опасность для Европы и, конечно же, для нашей страны представляет начало новой гонки ядерных вооружений после того, как Россия объявила о приостановке участия в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений 21 февраля 2023 года. В то же время дополнительным источником беспокойства является и тот факт, что кандидат в президенты США Трамп не намерен в случае войны помогать странам, которые не выделяют 2% своего ВВП на оборонные расходы, в соответствии с целями НАТО. Как известно и как несколько дней назад Ялым Эралп отметил в этой колонке, страны ЕС начали искать способы обеспечить свою защиту от потенциально угрозы со стороны России без участия США.

Стоит отметить, что, по данным натовских источников, наша страна находится на самых последних строчках среди членов альянса по расходам на оборону – она тратит на оборонные расходы лишь 1,3% ВВП".