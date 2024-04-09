Войти
Военное обозрение

Военно-морские силы США заказали прототип новой версии твердотопливного ракетного двигателя Mk 104

267
0
0

Источник изображения: topwar.ru

У американской компании-разработчика ракетных двигателей Военно-морские силы США заказали прототип новой версии твердотопливного ракетного двигателя Mk 104. Контракт на их разработку уже подписан.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Соглашение является частью серии контрактов на поставку прототипов двигателей, которые ВМС США заключили с несколькими фирмами. Таким образом, военные стремятся удовлетворить растущий спрос на подобную продукцию и расширить промышленную базу для их производства.

По информации источника агентства, подобный контракт был заключен и с компанией X-Bow Systems. Помимо этого, утверждают два других собеседника американских журналистов, подписано соглашение и с действующим производителем таких двигателей. Договор подписан с фирмой L3 Harris Technologies, в структуру которой входит Aerojet Rocketdyne, выпускающая Mk 104 на данный момент.

Когда Reuters попросило X-Bow и L3 Harris прокомментировать данные сообщения, в обеих компаниях ответили отказом. А в Ursa Major заявили, что им поставлена задача разработать новый дизайн и технологию производства для ракетного двигателя Mk 104 с двойной тягой для Военно-морских сил США. Отмечается, что частью производственного процесса является 3D-печать.

Сейчас двигатель Mk 104 применяется в линейке ракет ВМС США SM-2, SM-3 и SM-6. Их используют как в наступательном, так и в оборонительном вооружении, в том числе, для противоракетных, противовоздушных, наземных и морских систем.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
SM-2
sm-3
SM-6
Компании
Aerojet
Похожие новости
21.09.2015
Ракеты для растущего зонтика
12.11.2013
Эсминцы типа Zumwalt. О сегодняшнем состоянии кораблей будущего
07.11.2013
ВМС США пойдут по пути дальнейшего развития «Арли Берков», а не DDG-1000 – китайский автор
01.07.2013
Противоракетная оборона: ситуация и перспективы
18.06.2012
Корпорация Raytheon – ведущий американский производитель систем противовоздушной обороны
20.02.2009
Комплексы ПРО Aegis будут модернизированы
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 09.04 10:23
  • 663
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 09.04 10:01
  • 2
Т-14 vs Т-90М и пр.
  • 09.04 08:56
  • 19
Российские корабли накрыла «Штормовая тень»
  • 09.04 03:22
  • 1
Фрегат "Маршал Шапошников" завершил деловой заход в порт государства Эритрея
  • 09.04 01:46
  • 1
KMZ построит в этом году более 150 катеров для силовых структур
  • 09.04 01:20
  • 1
Военкоматы оснастят цифровым оборудованием к 2026 году
  • 08.04 13:43
  • 2
Боевые корабли Черноморского флота оснастят FPV-дронами, предназначенными для борьбы с безэкипажными катерами противника
  • 08.04 03:10
  • 1
В МИД РФ оценили встречу высокого уровня в формате Армения – США – ЕС
  • 08.04 00:30
  • 9
Израиль усиливает меры безопасности в связи с опасениями ударов со стороны Ирана
  • 07.04 23:37
  • 465
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 07.04 19:50
  • 0
О стратегии Путина-Шойгу в смысле подготовки к войне
  • 07.04 15:01
  • 10
Раскрыты особенности атаковавших Татарстан беспилотников
  • 07.04 14:49
  • 4
О возможных путях разгрома ВСУ (и НАТО) на левобережье. Техническая сторона вопроса.
  • 07.04 14:44
  • 2
КНДР обвиняет США в доведении ситуации на Корейском полуострове до возможности начала ядерной войны
  • 07.04 14:42
  • 1
В Киеве заявили о серийном выпуске 155-мм колёсной САУ «Богдана» сразу в двух вариантах