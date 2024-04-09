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ТАСС

Bloomberg: Швейцария может провести конференцию по Украине 16-17 июня

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Флаг Швейцарии
Флаг Швейцарии.
Источник изображения: © Fotolia / Mikael Lever

По сведениям источников агентства, ожидается, что на мероприятие могут приехать делегации из 80-100 стран

НЬЮ-ЙОРК, 8 апреля. /ТАСС/. Швейцария может провести так называемую конференцию по украинской "формуле мира" 16-17 июня. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По его данным, пока неясно, в каком именно формате представители нескольких десятков стран примут участие в этом мероприятии. Как сообщили источники Bloomberg, ожидается, что на конференцию могут приехать делегации из 80-100 стран, "преимущественно глобального Юга". На данный момент, пишет Bloomberg, еще неясно, будет ли присутствовать на встрече Китай.

"Помимо Украины, России и Европы, важно прислушаться к [странам] глобального Юга, которые играют ключевую роль в том, чтобы включить в процесс РФ. Вот почему мы находимся в тесном контакте с Китаем, Индией, Бразилией, ЮАР и Саудовской Аравией", - сказал агентству представитель МИД Швейцарии, чье имя не приводится. Он также отметил, что точное время и место проведения конференции пока не установлены.

Президент Швейцарской Конфедерации Виола Амхерд заявила после встречи 15 января с украинским коллегой Владимиром Зеленским, что он попросил ее страну организовать в Берне саммит по так называемой формуле мира. Комментируя эту инициативу, посол РФ в Швейцарии Сергей Гармонин заявил в интервью газете Sonntags Zeitung, что в нынешнем виде она обречена на провал. В первую очередь это связано с желанием навязать "формулу мира", "которая является набором ультиматумов в адрес России". Он также пояснил, что в отсутствие РФ "мирный саммит" будет означать лишь очередной раунд бесплодных консультаций.

Ранее Bloomberg со ссылкой на начальника федерального департамента иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассиса сообщило, что конфедерация предложила Китаю принять участие в саммите по украинской "формуле мира" в Берне. Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь не подтвердил планы участия Китая в так называемом саммите, который планируется провести в Берне, заявив, что Китай будет "по-своему содействовать мирному процессу".

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в свою очередь заявил, что Запад в примитивной и жульнической манере заманивает страны мирового большинства на мирную конференцию по Украине в Швейцарии. 

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Страны
Бразилия
Индия
Китай
Россия
Саудовская Аравия
Украина
Швейцария
ЮАР
Персоны
Лавров Сергей
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