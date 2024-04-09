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Известия.ru

Военный эксперт назвал технологии главным оружием ВС РФ

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Военный эксперт Матвийчук: передовые технологии — главное оружие ВС РФ

Главным оружием Вооруженных сил (ВС) РФ является комплекс передовых технологий. Об этом военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук заявил в понедельник, 8 апреля.

«Главное оружие России — это комплекс передовых технологий, которые воплощены в нашем военном оружие. Это военно-космические силы, это ракетные силы: «Цирконы», «Кинжалы». Ну а самое мощное оружие — это наши солдаты и офицеры, которые доказали, что русский солдат — лучший солдат в мире», — рассказал специалист в разговоре с Lenta.Ru.

4 апреля обозреватель французской газеты La Nouvelle Tribune Шарли Хессун высказал мнение, что применение ВС РФ гиперзвуковых крылатых ракет «Циркон» для ударов по объектам в Киеве было стратегическим сигналом для Запада, а само это оружие стало новым элементом для его сдерживания, передает ИА «Регнум».

Ранее, 28 марта, британский аналитик Александр Меркурис заявил, что ооссийские гиперзвуковые ракеты «Циркон» способны пробить оборону НАТО. Он напомнил, что ВС РФ уже успешно применяют гиперзвуковой ракетный комплекс. По этой причине никто всерьез не воспринимает заявления киевского режима о способности перехватить ракеты данного класса, считает Меркурис. Британский аналитик также подчеркнул, что возможности отслеживать запуск «Циркона» нет ни у НАТО, ни у Вооруженных сил Украины (ВСУ).

4 марта американский аналитический военный журнал Military Watch Magazine написал, что использование ВС России комплекса «Циркон» является вехой в революции гиперзвукового оружия, передает RT.

29 февраля президент России Владимир Путин сообщил в послании Федеральному собранию, что гиперзвуковой комплекс морского базирования «Циркон» уже применялся в зоне спецоперации и находится в строю. Журнал Military Watch Magazine назвал это заметной вехой в революции гиперзвукового оружия, а Меркурис — очень плохой новостью для ВСУ.


Военный обозреватель «Комсомольской правды» полковник в отставке Виктор Баранец объяснил, что основное преимущество «Циркона» заключается в скорости,которая достигает 11 тыс. км/ч. По его оценке, российский военно-промышленный комплекс дал этой ракете всё лучшее.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой глава государства объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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