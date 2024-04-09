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ТАСС

Bild: реальная военная помощь ФРГ Киеву намного меньше, чем утверждает Берлин

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ВСУ ремонтируют танк "Леопард-2"
ВСУ ремонтируют танк "Леопард-2".
Источник изображения: © AP Photo / Andriy Andriyenko

По данным газеты, реальная военная помощь со стороны Германии может составить лишь €21,7 млрд, при том что часть обязательств растянута до 2028 года и неизвестно, что произойдет за это время

БЕРЛИН, 8 апреля. /ТАСС/. Правительство ФРГ приукрашивает данные по оказанной и запланированной военной помощи Киеву. Об этом пишет газета Bild со ссылкой на расчеты члена комитета Бундестага по бюджету Инго Гедехенса (Христианско-демократический союз).

Канцлер Олаф Шольц неоднократно заявлял, что всего ФРГ выделила на военную поддержку Киева средства или предоставила обязательства по будущим расходам в размере €28 млрд. В действительности, по расчетам парламентария, на эту помощь было потрачено пока только €10,2 млрд.

Германия имеет возможность потребовать от ЕС вернуть ей часть средств, выделенных в качестве военной поддержки Украине. Пока ей возвращен €31 млн, и Берлин запросил выплату еще €3,4 млрд. Таким образом, фактически часть денег выделяет Киеву не Германия, а Евросоюз, пишет Bild. Еще часть из пакета объемом €6 млрд, обещанных Шольцем Украине, пойдет другим странам и на перевооружение Бундесвера. Гедехенс считает, что таким образом из €28 млрд можно вычеркнуть еще €2,6 млрд.

В конечном итоге депутат приходит к выводу, что с учетом вышеперечисленных и других трат реальная военная помощь со стороны Германии может составить лишь €21,7 млрд, при том что часть обязательств растянута до 2028 года и неизвестно, что произойдет за это время.

"Канцлер создает впечатление, как будто Германия уже поддержала Украину в военном отношении на €28 млрд. В действительности же мы до сих пор еще не выделили и половины из них", - приводит газета слова Гедехенса. 

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Страны
Германия
Украина
Проекты
Евросоюз
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