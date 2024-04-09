Украинский офицер в отставке заявил, что отсутствие ПВО грозит "переселением народа"

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что Киев вскоре может истощить запас ракет к системам ПВО, если Запад не активизирует поставки

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Отсутствие достаточного количества систем противовоздушной обороны (ПВО) в некоторых городах Украины грозит стране хаотичным переселением народа, это серьезная угроза. Такое мнение высказал майор Вооруженных сил Украины в отставке Игорь Лапин.

"Процесс хаотичного переселения народа - это очень серьезная угроза для государства. Представьте себе, что сегодня в Киеве будет жить еще плюс один миллион человек, потому что тут ПВО есть. В Харькове же нет ПВО, а тут есть", - сказал он в интервью YouTube-каналу "Курбанова Live".

6 апреля президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью единому украинскому телемарафону, что Киев вскоре может истощить запас ракет к системам ПВО, если Запад не активизирует поставки. 4 апреля генеральный директор энергетической компании "ДТЭК" Максим Тимченко признал, что украинская система ПВО стала слабее, чем в конце 2023 года.

Власти Украины регулярно призывают Запад передать Киеву системы ПВО. Ранее Зеленский заявлял, что Украина оказалась в очереди за зенитными ракетными комплексами Patriot и ракетами к ним, а с Западом сложно договориться о новых поставках. В марте глава МИД Украины Дмитрий Кулеба посетовал, что западные страны не собираются передавать Киеву дополнительные комплексы Patriot. 2 апреля Зеленский заявил, что "системы ПВО, которые есть в мире, не могут просто пылиться" на базах и должны быть переданы Украине.