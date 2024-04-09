Войти
ИноСМИ

Чем вызвана очередная паника по поводу российского вмешательства (The American Conservative, США)

258
0
0
Здание Конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне
Здание Конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне.
Источник изображения: © AP Photo / J. Scott Applewhite

Конгрессмен Тернер: российская повестка по Украине "заразила" республиканцев

Республиканцы подхватили "российскую пропаганду" в отношении Украины, заявил конгрессмен Майк Тернер. Однако, по мнению автора статьи для TAC, заявления политика неубедительны. Более того, им есть простое объяснение.

Брэдли Девлин

Российская пропаганда добралась до Палаты представителей — по крайней мере, так считает член Палаты представителей Майк Тернер (Mike Turner). Более того, Россия не демонстрирует способности проникнуть вглубь Западной Украины. Конечно, Тернер и ему подобные говорят, что все благодаря украинскому ответному удару по русским. Если это так, то почему Тернер считает, что застопорившаяся под Киевом российская армия способна и заинтересована в том, чтобы отправиться маршем на Варшаву?

Воскресному многословию Тернера есть простое объяснение. Его главная регалия в Конгрессе — пост председателя комитета Палаты представителей по разведке. Парламент возвращается с пасхальных каникул, и Конгрессу придется противостоять продлению 702-й статьи FISA (позволяющая в целях борьбы с терроризмом без ордера организовывать слежку за лицами, которые находятся за пределами Соединенных Штатов, но используют американские электронные сервисы — прим. ИноСМИ). Комитет по разведке пользуется поддержкой правоохранительных и разведывательных служб Байдена и враждует с юридическим комитетом Палаты представителей, который стремится защитить американцев от правительственной слежки.

Если российская пропаганда добралась до Палаты представителей, где еще она может оказаться? Неужели Майк Тернер и Агентство национальной безопасности не хотят знать?

"Сегодня кое-кто в Конгрессе до сих пор неправильно полагает, что конфликт между Россией и Украиной происходит из-за НАТО, но это, конечно, не так. Владимир Путин весьма ясно дал понять — как публично, так и собственному населению, — что, по его мнению, речь о куда более обширных претензиях России на Восточную Европу, включая утверждение всех украинских территорий российскими, — сказал Тернер в утреннем воскресном эфире на CNN. — Чем сильнее укореняется эта пропаганда, тем труднее становится воспринимать происходящее битвой авторитаризма и демократии".

Комментарии Тернера необоснованны, как мы неоднократно подчеркивали на страницах этого журнала. Мы имеем то, что имеем, из-за противоречивой, двуличной дипломатии США в отношении к России после окончания Холодной войны, центром которой является расширение НАТО. Тернер хотел, чтобы общественность поверила, что конфликт разразился в вакууме, и ему ничего не предшествовало.

Брэдли Девлин — политический редактор The American Conservative. Ранее работал репортером-аналитиком в газете Daily Caller и публиковался в Daily Wire и Daily Signal, а также в ряде других публикаций без слова "Daily" в названии. Окончил Калифорнийский университет в Беркли по специальности политическая экономия.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
Оригинал публикации
Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
  • В новости упоминаются
Страны
Польша
Россия
США
Украина
Продукция
Bradley
Персоны
Путин Владимир
Проекты
NATO
Похожие новости
17.01.2023
Киев получил от Запада больше оружия, чем просил для победы над Москвой
16.01.2023
Гомеопатические поставки "Леопардов" украинцам не помогут
12.01.2023
На Западе не верят в успех контрнаступления Украины без танков
19.10.2021
Роль и место новых высокоманевренных соединений в Вооруженных силах Беларуси
26.12.2019
В Минобороны России обозначили причины войны
27.11.2017
Минск продолжает оправдываться, у Москвы "всё под контролем"
26.01.2015
Жесткий стиль "исключительно оборонительной" доктрины
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 09.04 10:23
  • 663
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 09.04 10:01
  • 2
Т-14 vs Т-90М и пр.
  • 09.04 08:56
  • 19
Российские корабли накрыла «Штормовая тень»
  • 09.04 03:22
  • 1
Фрегат "Маршал Шапошников" завершил деловой заход в порт государства Эритрея
  • 09.04 01:46
  • 1
KMZ построит в этом году более 150 катеров для силовых структур
  • 09.04 01:20
  • 1
Военкоматы оснастят цифровым оборудованием к 2026 году
  • 08.04 13:43
  • 2
Боевые корабли Черноморского флота оснастят FPV-дронами, предназначенными для борьбы с безэкипажными катерами противника
  • 08.04 03:10
  • 1
В МИД РФ оценили встречу высокого уровня в формате Армения – США – ЕС
  • 08.04 00:30
  • 9
Израиль усиливает меры безопасности в связи с опасениями ударов со стороны Ирана
  • 07.04 23:37
  • 465
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 07.04 19:50
  • 0
О стратегии Путина-Шойгу в смысле подготовки к войне
  • 07.04 15:01
  • 10
Раскрыты особенности атаковавших Татарстан беспилотников
  • 07.04 14:49
  • 4
О возможных путях разгрома ВСУ (и НАТО) на левобережье. Техническая сторона вопроса.
  • 07.04 14:44
  • 2
КНДР обвиняет США в доведении ситуации на Корейском полуострове до возможности начала ядерной войны
  • 07.04 14:42
  • 1
В Киеве заявили о серийном выпуске 155-мм колёсной САУ «Богдана» сразу в двух вариантах