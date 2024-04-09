Конгрессмен Тернер: российская повестка по Украине "заразила" республиканцев

Республиканцы подхватили "российскую пропаганду" в отношении Украины, заявил конгрессмен Майк Тернер. Однако, по мнению автора статьи для TAC, заявления политика неубедительны. Более того, им есть простое объяснение.

Брэдли Девлин

Российская пропаганда добралась до Палаты представителей — по крайней мере, так считает член Палаты представителей Майк Тернер (Mike Turner). Более того, Россия не демонстрирует способности проникнуть вглубь Западной Украины. Конечно, Тернер и ему подобные говорят, что все благодаря украинскому ответному удару по русским. Если это так, то почему Тернер считает, что застопорившаяся под Киевом российская армия способна и заинтересована в том, чтобы отправиться маршем на Варшаву?

Воскресному многословию Тернера есть простое объяснение. Его главная регалия в Конгрессе — пост председателя комитета Палаты представителей по разведке. Парламент возвращается с пасхальных каникул, и Конгрессу придется противостоять продлению 702-й статьи FISA (позволяющая в целях борьбы с терроризмом без ордера организовывать слежку за лицами, которые находятся за пределами Соединенных Штатов, но используют американские электронные сервисы — прим. ИноСМИ). Комитет по разведке пользуется поддержкой правоохранительных и разведывательных служб Байдена и враждует с юридическим комитетом Палаты представителей, который стремится защитить американцев от правительственной слежки.

Если российская пропаганда добралась до Палаты представителей, где еще она может оказаться? Неужели Майк Тернер и Агентство национальной безопасности не хотят знать?

"Сегодня кое-кто в Конгрессе до сих пор неправильно полагает, что конфликт между Россией и Украиной происходит из-за НАТО, но это, конечно, не так. Владимир Путин весьма ясно дал понять — как публично, так и собственному населению, — что, по его мнению, речь о куда более обширных претензиях России на Восточную Европу, включая утверждение всех украинских территорий российскими, — сказал Тернер в утреннем воскресном эфире на CNN. — Чем сильнее укореняется эта пропаганда, тем труднее становится воспринимать происходящее битвой авторитаризма и демократии".

Комментарии Тернера необоснованны, как мы неоднократно подчеркивали на страницах этого журнала. Мы имеем то, что имеем, из-за противоречивой, двуличной дипломатии США в отношении к России после окончания Холодной войны, центром которой является расширение НАТО. Тернер хотел, чтобы общественность поверила, что конфликт разразился в вакууме, и ему ничего не предшествовало.

Брэдли Девлин — политический редактор The American Conservative. Ранее работал репортером-аналитиком в газете Daily Caller и публиковался в Daily Wire и Daily Signal, а также в ряде других публикаций без слова "Daily" в названии. Окончил Калифорнийский университет в Беркли по специальности политическая экономия.