ВВС Омана оценивают возможность покупки истребителей "Рафаль"

ЦАМТО, 8 апреля. Как сообщила газета The New York Times, султанат Оман проявил интерес к приобретению истребителей "Рафаль" версии F4 французской компании Dassault Aviation.

В настоящее время на вооружении ВВС Омана имеются американские F-16 и "Тайфун" европейского консорциума Eurofighter, но интерес к "Рафаль" определяется стремлением диверсифицировать источники поставок.

Сообщается, что Оман рассматривает возможность приобретения от 18 до 24 новых самолетов. Заказ соответствует реализуемой властями страны стратегии на укрепление оборонительного потенциала (с учетом географической близости к Йемену).

ВВС Омана имеют значительный опыт применения западной военной техники. В 2001 году США продали Оману 12 самолетов F-16C/D и другую военную технику на сумму 1,12 млрд. долл. В 2011 году был заключен второй контракт на 12 самолетов F-16. В 2012 году британская BAE Systems подписала соглашение стоимостью около 3 млрд. евро на поставку ВВС Омана 12 истребителей "Тайфун" и восьми УТС "Хок".

Потенциальная покупка "Рафаль" представлять собой значительный сдвиг в политике закупок ВВТ султаната, с учетом того, что в 2012 году истребители "Тайфун" были закуплены по итогам конкурса с участием французской компании. Заказ истребителей во Франции несколько пошатнет позиции Великобритании, исторически являющейся ведущим поставщиков ВВТ Оману. Ранее военно-техническое сотрудничество между Францией и Оманом ограничивалось приобретением самолетов Airbus A320 для перевозки высокопоставленных лиц и 6 вертолетов EC-225LP "Супер Пума".

В последнее время Dassault Aviation сумела добиться успехов на ближневосточном рынке ПВН: 36 самолетов "Рафаль" в 2015 году заказали ВВС Катара, в том же году 24 истребителя приобрел Египет. Объединенные Арабские Эмираты в 2021 году сделали крупный заказ на поставку 80 самолетов "Рафаль".