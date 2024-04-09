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РИА Новости

Офицер объяснил, почему в зоне СВО используются советские ЗиЛы

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Логотип ЗиЛ
Логотип ЗиЛ.
Источник изображения: © РИА Новости / Илья Питалев

Боец "Харлам": грузовики ЗиЛ прошлого века отличаются тихой работой

МОСКВА, 8 апреля/ Радио Sputnik. Российские бойцы активно используют в зоне спецоперации автомобили ЗиЛ 70-х годов прошлого столетия из-за их малых габаритов и незаметной работы, рассказал РИА Новости командир взвода подвоза горючего с позывным "Харлам".

"На данных автомобилях установлена система защиты, система зажигания не дает фон ни на какой электроприбор. Машина тихонечко приехала, заправила и тихонечко также и уехала. Еще его преимущество в том, что он маленький", – сказал собеседник агентства.

По словам "Харлама", используемые российскими бойцами ЗиЛ – в основном трофейные автомобили.

Радио Sputnik сообщало, что разработчик ракет "Искандер-М" доработал снаряды исходя из опыта в СВО.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Искандер
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