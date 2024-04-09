Россия рассматривает возможность исследований Луны совместно с БРИКС

Как подчеркнул научный руководитель Института космических исследований РАН Лев Зеленый, "это пока только планы"

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Россия планирует организовать совместные исследования Луны в рамках БРИКС, заявил научный руководитель Института космических исследований (ИКИ) РАН, научный руководитель первого этапа лунной программы, академик Лев Зеленый.

"Мы думаем - это пока только планы - организовать такое большое сотрудничество по исследованию Луны в рамках БРИКС, где есть и Индия, и Китай, и другие достаточно развитые страны. Это пока только планы, может быть, мы будем их обсуждать в ближайшее время на встрече стран БРИКС", - сказал он в рамках пресс-конференции, посвященной предстоящему Дню космонавтики.