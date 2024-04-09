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ТАСС

В ИКИ РАН уверены, что через 5-10 лет следы американских лунных миссий будут отсняты

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Астронавт Эдвин (Базз) Олдрин, член экспедиции на корабле Apollo 11, салютует первому американскому флагу, установленному на Луне; снимок сделан Нейлом Армстронгом 21 июля 1969 года. NASA
Астронавт Эдвин (Базз) Олдрин, член экспедиции на корабле Apollo 11, салютует первому американскому флагу, установленному на Луне; снимок сделан Нейлом Армстронгом 21 июля 1969 года. NASA.
Источник изображения: images.nasa.gov

По словам директора Института космических исследований РАН Анатолия Петруковича, "если кто-то хочет снимать следы американцев, пусть запускает специальный спутник"

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Россия сможет отснять следы пребывания американских миссий на Луне в течение ближайших 5-10 лет. Об этом заявил директор Института космических исследований (ИКИ) РАН, член-корреспондент РАН Анатолий Петрукович.

"Планируется ли фотофиксация места посадки американцев на Луне в рамках лунной программы? В этом смысле техника развивается, однако, наш интерес - научно-прикладные задачи. Мы такой проект у себя предусматриваем в рамках "Луны-26", а если кто-то хочет снимать следы американцев, пусть запускает специальный спутник. Я слышал, что подобные частные проекты есть в России. Рано или поздно все снимем, думаю, 5-10 лет - [на Луне] все будет сфотографировано до последнего следа", - сказал он в рамках пресс-конференции, посвященной предстоящему Дню космонавтики. 

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