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ТАСС

Посол Украины в Турции заявил, что Киеву необходимо оружие

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Флаги Турции и Украины
Флаги Турции и Украины.
Источник изображения: en.trend.az

Василий Боднар отметил, что для вступления Украины в Североатлантический альянс должны быть созданы соответствующие условия

АНКАРА, 8 апреля. /ТАСС/. Украина сейчас нуждается только в оружии, требований о вступлении в НАТО у нее пока нет. Об этом заявил украинский посол в Турции Василий Боднар в интервью газете Yeni Şafak.

"Мы хотим, чтобы наше членство в НАТО рассматривалось после войны, мы не настаиваем на этом. В настоящее время Украине нужно только оружие", - сказал дипломат.

Он добавил, что для вступления Украины в Североатлантический альянс должны быть созданы соответствующие условия. "В вопросе вступления в НАТО нет ничего нового. Президент [Турции Тайип] Эрдоган сказал, что Украина заслуживает членства в НАТО. На самом деле мы хотим, чтобы были созданы условия для вступления в НАТО, мы ждем даты. Сейчас у Украины нет никаких требований на этот счет, рассчитываем получить ответ о дате на саммите НАТО в Вашингтоне", - отметил Боднар.

В сентябре 2022 года Украина подала заявку на вступление в Североатлантический альянс в ускоренном порядке. Однако альянс ограничился обсуждением военной помощи Киеву и принял итоговое заявление, в котором выразил уверенность в том, что будущее Украины в альянсе, но приглашение присоединиться к НАТО может быть направлено, "когда союзники придут к согласию и будут выполнены [предъявляемые Киеву Западом] условия". Конкретных сроков приема не называлось. В организации неоднократно подчеркивали, что присоединение к НАТО невозможно, пока Украина находится в состоянии конфликта.

Сейчас организация включает 32 государства: почти все европейские страны, Канаду, США, Турцию. В программе по принятию в альянс новых членов участвует Босния и Герцеговина. Чтобы войти в НАТО, стране необходимо выполнить условия индивидуального плана, не иметь территориальных споров, привести свои вооруженные силы в соответствие со стандартами альянса. 

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