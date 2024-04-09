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ТАСС

Турция подала заявку на участие в проекте международной лунной станции

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Международная космическая станция на фоне Луны
Международная космическая станция на фоне Луны.
Источник изображения: © Юрий Смитюк/ТАСС

Он организован Россией и Китаем

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Турция отправила заявку на участие в проекте Международной научной лунной станции (МНЛС), организованном Россией и Китаем. Об этом сообщил директор Института космических исследований (ИКИ) РАН Анатолий Петрукович.

"Вот в рамках международной лунной станции планируется участие и других стран, это не только российско-китайская или китайско-российская станция. Есть заявки на участие в станции от Турции, например, от других стран", - сказал он в рамках пресс-конференции, посвященной предстоящему Дню космонавтики.

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Страны
Китай
Россия
Турция
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ИКИ РАН
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