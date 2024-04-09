"Бион-М" №2 планируют запустить 1 сентября

По словам директора Института медико-биологических проблем РАН Олега Орлова, аппаратура для спутника практически готова

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Запуск биологического спутника "Бион-М" №2 планируется осуществить 1 сентября. Об этом сообщил ТАСС директор Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН, академик Олег Орлов.

"Запуск биоспутника "Бион-М" запланирован на 1 сентября", - сказал Орлов после пресс-конференции, посвященной предстоящему Дню космонавтики. В рамках самой конференции Орлов сказал, что запуск ожидается в сентябре, но не дал точной даты. Тогда он добавил, что если миссия будет перенесена дальше, то уже на 2025 год.

По словам ученого, аппаратура для спутника практически готова, сейчас проходят ее испытания. "По мере прохождения испытаний они уже начнут поставляться в ЦСКБ "Прогресс" и на Байконур. А мы, соответственно, начинаем подготовку "космонавтов" - мышей, биообъектов, потому что это тоже процесс, связанный с датой запуска", - добавил он.

Ранее сообщалось, что запуск "Биона-М" № 2 запланирован на 31 июля 2024 года. В частности, на биоспутнике будут отправлены 1 500 мух дрозофил и 75 мышей. Также с помощью аппарата на орбиту должны отправиться растения и микроорганизмы. Аппарат будет выведен на высокоширотную орбиту для подготовки к дальнейшему созданию Российской орбитальной станции.

"Бион" - серия отечественных космических аппаратов для биологических исследований. В частности, ученых интересует воздействие на живые организмы радиации и невесомости. Первый подобный аппарат под названием "Космос-605" был запущен в 1973 году. В 2013 году на орбиту вывели первый спутник из серии "Бион-М". Тогда в космосе побывали мыши, монгольские песчанки, гекконы, улитки, растения и колонии различных микроорганизмов.