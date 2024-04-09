Белоруссия может принять участие в российской лунной программе

По словам научного руководителя Института космических исследований РАН Льва Зеленого, могут быть использованы компетенции в электронике и механических устройствах

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Белоруссия может быть привлечена к российской программе освоения Луны. В частности, могут быть использованы компетенции в электронике и механических устройствах, сообщил научный руководитель Института космических исследований (ИКИ) РАН, научный руководитель первого этапа лунной программы, академик Лев Зеленый.

"У нас сложились очень хорошие рабочие связи с белорусскими коллегами. С их руководителем космического направления - Петром Витязем - мы регулярно встречаемся, и в последний раз мы даже обсуждали расширение диапазона этого сотрудничества на лунную программу. У белорусских коллег довольно большие компетенции в электронике и в механических устройствах, которые тоже необходимы для лунной программы. Так что, я думаю, они будет привлечены", - сказал он в рамках пресс-конференции, посвященной предстоящему Дню космонавтики.