В ВСУ назвали существенной проблемой российские разведывательные беспилотники

По словам представителя командования ВС Вооруженных сил Украины Ильи Евлаша, сложность состоит и в том, что украинские станции, выявляющие воздушные цели, могут не фиксировать летящие на низкой высоте беспилотники

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Российские разведывательные беспилотники становятся существенной проблемой для украинской армии, их сложно выявить и непросто сбить. Об этом заявил представитель командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) Илья Евлаш.

"Действительно, дроны - достаточно существенная проблема. <...> Малозаметные и малогабаритные цели, которые могут быть изготовлены из разных малозаметных композитных материалов и которые достаточно трудно выявить, потому что их используют на больших расстояниях, например пять километров и больше. Сбить такой небольшой дрон, который с мощной оптикой может отслеживать движения наших сил, конечно, - это достаточно непростая задача", - сказал Евлаш в эфире телеканала "Рада".

По его словам, сложность состоит и в том, что украинские станции, выявляющие воздушные цели, могут не фиксировать летящие на низкой высоте беспилотники. Евлаш признал, что использование подобных разведывательных дронов российскими военными может нанести очень большой ущерб украинским войскам.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу в интервью главному редактору ТАСС Михаилу Петрову рассказал, что российские войска на сегодняшний день используют на фронте сотни FPV-дронов каждые сутки, производство беспилотников в России исчисляется тысячами в день. В то же время, по данным аналитиков американской газеты The New York Times, российские военные показывают лучшие по сравнению с Украиной результаты в сфере радиоэлектронной борьбы.

На Украине также говорят о значимости беспилотников. Главнокомандующий украинской армией Александр Сырский признавал, что определяющая роль в боевых действиях переходит противостоянию ударных дронов и средств радиоэлектронной борьбы. В свою очередь украинский эксперт в сфере радиотехнологий Сергей Бескрестнов отмечал, что из-за темпов поступления в российские войска FPV-дронов украинской пехоте скоро придется буквально "сидеть под землей".