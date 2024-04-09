В ОАК обсудили развитие кадрового потенциала в авиастроении

ЦАМТО, 8 апреля. В Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) состоялось совместное заседание экспертного совета Комитета Госдумы по промышленности и торговли и комитета по авиапромышленности Союза машиностроителей России.

Руководители отрасли, законодатели и представители профильных ведомств обсудили вопросы обеспечения авиационной промышленности кадрами, а также лучшие практики сохранения и развития кадрового потенциала предприятий.

В ближайшие годы перед авиационной промышленностью стоят масштабные задачи – увеличение выпуска в рамках гособоронзаказа и выход на крупносерийное производство гражданских самолетов. В связи с ростом объемов производства предприятиям ОАК к 2030 году потребуется нарастить численность основных производственных рабочих почти на треть.

Обращаясь к депутатам Госдумы, генеральный директор ОАК, вице-президент СоюзМаш России Юрий Слюсарь заявил, что для обеспечения самолетостроения кадрами отрасли необходима помощь на всех уровнях. Проблема особенно актуальна для регионов Сибири и Дальнего Востока, где расположены самые крупные и загруженные предприятия ОАК. Юрий Слюсарь привел в пример советский опыт, когда молодых людей, переезжавших работать в отдаленные регионы, привлекали уровнем зарплат – в два раза выше, чем в центре страны. Сегодня они фактически уравнены, поэтому необходимы особые меры, в том числе на законодательном уровне, для создания более привлекательных условий и удержания работников.

При этом на рынке труда существует дефицит рабочей силы. По словам директора по персоналу ОАК Любавы Шепелевой, в некоторых регионах – Казани и Ульяновске – потребность авиационных предприятий в кадрах превышает общую численность незанятых и безработных граждан. "Даже если трудоустроить всех безработных, мы все равно будем иметь дефицит сотрудников. Например, кадровая потребность "Авиастара" – более 3,5 тыс. человек, а количество незанятых и безработных – на уровне 2,3 тыс. человек. Также стоит учесть, что в авиастроении требуются высококвалифицированные специалисты", – сказала она.

С проблемой дефицита кадров столкнулись многие промышленные предприятия. Сегодня на рынке труда обострилась конкуренция за работников. Работодатели решают проблему, предлагая более привлекательные условия по заработной плате и социальному пакету.

Актуален вопрос и подготовки кадров. Стандартные программы обучения не учитывают специфику конкретных предприятий и использование новых производственных технологий. Работодатели вынуждены заниматься обучением новых сотрудников прямо на производстве, что ведет к потере времени, а иногда и неоправданным вложениям, если работник после обучения решает не оставаться на производстве.

В свою очередь, депутат Госдумы Сергей Гаврилов рассказал об опыте Воронежской области в сфере профориентации, где студенты и школьники из крупных районных центров централизованно посещают с экскурсиями промышленные предприятия, в том числе Воронежский авиазавод.

Вместе с тем Госкорпорация Ростех и ее организации активно выстраивают систему подготовки как рабочих кадров с мультиквалификацией, так и инженеров нового поколения в интересах ключевых отраслей. Учебные программы трансформируются с учетом требований работодателей, подготовка как в СПО, так и в вузе носит практикоориентированный характер. В рамках образовательно-профессиональных треков "Крылья Ростеха", "Код Ростеха", "Ростех.Биотехмед", "Ростех.Качество" с сентября 2024 года в интересах организаций Корпорации будут обучаться порядка 1800 человек. В настоящее время по рабочим специальностям в интересах предприятий Корпорации обучается более 3000 человек, в том числе в рамках федерального проекта "Профессионалитет" и на базе пяти производственно-учебных центров Корпорации. Корпорация и ее организации заинтересованы во внедрении инструментов целевого обучения на уровне СПО с обязательным трудоустройством на предприятия по аналогии с системой целевого приема, используемой в рамках высшего образования. Такая инициатива могла бы стать частью проводимых Правительством РФ изменений по линии СПО и высшего образования и одним из мероприятий в рамках Национального проекта "Кадры".

Директор по управлению персоналом Госкорпорации Юлия Цветкова особо отметила риск невыполнения поставленных перед организациями ОПК государственных задач по линии кадрового обеспечения, если с мая 2024 года вступит в силу новая редакция Постановления Правительства РФ о целевом обучении. В настоящее время закрытый характер деятельности организаций ОПК предполагает особые условия заключения договора о целевом обучении с абитуриентами, включая такие меры, как успешное прохождение собеседований с работниками кадровой службы и проверочных мероприятий по линии службы безопасности, возможность оформления допуска к государственной тайне, отсутствие медицинских противопоказаний для осуществления трудовой деятельности и другие. Данные критерии позволяют комплексно подходить к вопросу отбора способных абитуриентов, однако проект постановления правительства в настоящее время их не учитывает. За рамками проекта в настоящее время остались и преференции для граждан, являющихся представителями трудовых династий в конкретных областях деятельности ОПК.

По итогам обсуждения участники экспертного совета выдвинули ряд предложений, в частности, проработать вопрос о нераспространении нового постановления о целевом обучении на организации ОПК, в том числе в рамках определенных направлений подготовки и специальностей по линии ИТР. Кроме того, они предложили внедрить инструменты целевого обучения на уровне СПО, законодательно закрепить повышение фактического уровня оплаты труда работников предприятий ОПК, расположенных в регионах Сибири и Дальнего Востока, а также проработать вопрос об увеличении количества подготавливаемых рабочих кадров для авиастроительной отрасли. Необходимо также внести изменения в Федеральный закон "О страховых пенсиях" и индексировать страховую пенсию по старости пенсионерам, работающим на предприятиях ОПК, соразмерно неработающим и подготовить предложения по вопросу предоставления субсидий из федерального бюджета для льготной ипотеки работникам организаций ОПК.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте ПАО "ОАК".