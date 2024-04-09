Newsbreak.gr: Греция может передать Украине 32 истребителя F-16

ЦАМТО, 8 апреля. Греция готовит продать 108 устаревших истребителей, подлежащих утилизации, из них 32 самолета F-16C/-D Block 30 с большой долей вероятности будут переданы Украине.

Об этом, как передает "РИА Новости" сообщает информационный портал newsbreak.gr.

"Министр национальной обороны Николаос Дендиас во время недавнего посещения Главного управления оборонного вооружения и инвестиций сообщил, что план реформирования ВВС "Повестка дня 2030" предусматривает, что к 2030 году ВВС будут иметь 200 современных самолетов 4,5 и 5-го поколения с постепенным выводом из эксплуатации самолетов 3-го и 4-го поколений", – пишет портал.

Для покрытия расходов на новые вооружения планируется продажа 108 истребителей, подлежащих выводу из эксплуатации. Это 32 самолета F-16C/-D Block 30, 24 Mirage 2000-5 Mk.2 и 33 F-4E PI2000, и есть оценки, что доходы от продажи могут составить от 2 до 2,5 млрд. евро, но это, скорее, выдача желаемого за действительное, пишет портал.

Особенно это касается F-4E, шансы на продажу которых практически равны нулю", – полагает автор статьи.

"Совсем другое дело – 32 F-16C/-D Block 30, передача которых Украине считается практически несомненной. За время службы истребители этого типа прошли две структурные модернизации и на данный момент в среднем израсходовали около 60% предельного эксплуатационного ресурса", – говорится в статье.

По мнению авторов, нельзя столь же уверенно оценить, куда могут пойти 24 Mirage 2000-5 Mk.2, из которых 14 – новой постройки (15-й разбился в результате аварии), а остальные – модернизация старых Mirage 2000EGM/-BGM.

"Передача Украине или продажа Индии – логичные варианты, с одобрения Франции, конечно", – пишет портал.