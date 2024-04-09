Войти
Известия.ru

Российские танкисты рассказали «Известиям» о преимуществах Т-72

258
0
0
Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ

Танк Т-72 превосходит европейские модели техники и по боевой мощи, и по другим характеристикам. Об этом 8 апреля рассказал командир танка Т-72 под позывным Шахтер во время беседы с корреспондентом «Известий» Даниилом Левиным в Херсонской области.


«Это лучшая модель, которая вот на данный момент есть для работы. Ни один европейский танк, я думаю, не сравнится ни в огневой мощи, ни по характеристикам. <...> У них (на Западе. — Ред.) очень тяжелая машина, и она садится в грязи. Наш ползет везде! Что бы ни случилось, он будет ехать до последнего», — поделился военный.

На представленных кадрах видно, как танк развивает большую скорость и с легкостью преодолевает даже такие препятствия, как крупные поваленные деревья.

Механик-водитель танка с позывным Витязь с детства увлекался военной техникой, и модель танка Т-72 была в его коллекции. Военнослужащий также рассказал, что запуск двигателя танка — всегда волнительный процесс, однако с годами стало гораздо приятнее глушить мотор после успешно выполненной задачи.

До этого, 3 апреля, экипаж танка Т-90А уничтожил блиндаж и наблюдательный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении. Военнослужащие также отметили хорошую работу машины. По их словам, Т-90А легко преодолевает препятствия, взбирается на крутые склоны.

Ранее, 2 апреля, Минобороны РФ сообщило, что танкисты группировки войск «Центр» сорвали ротацию ВСУ на авдеевском направлении. Экипажи танков Т-72 ликвидировали район сосредоточения украинских военных, в результате боевой работы было уничтожено до взвода живой силы ВСУ.


Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Дания
Россия
Украина
Продукция
Т-72
Т-90 "Владимир"
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
Похожие новости
26.09.2012
Вернуть пехоту под броню
10.09.2012
От уральского полигона – к федеральному Центру
09.07.2012
В Жуковском было на что посмотреть
14.04.2010
Поможет ли нам оружием заграница?
27.01.2010
О состоянии и перспективах отечественного ОПК
06.07.2009
Дайджест журнала «Военный парад» № 3 (93), Май - Июнь 2009 года
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 09.04 10:23
  • 663
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 09.04 10:01
  • 2
Т-14 vs Т-90М и пр.
  • 09.04 08:56
  • 19
Российские корабли накрыла «Штормовая тень»
  • 09.04 03:22
  • 1
Фрегат "Маршал Шапошников" завершил деловой заход в порт государства Эритрея
  • 09.04 01:46
  • 1
KMZ построит в этом году более 150 катеров для силовых структур
  • 09.04 01:20
  • 1
Военкоматы оснастят цифровым оборудованием к 2026 году
  • 08.04 13:43
  • 2
Боевые корабли Черноморского флота оснастят FPV-дронами, предназначенными для борьбы с безэкипажными катерами противника
  • 08.04 03:10
  • 1
В МИД РФ оценили встречу высокого уровня в формате Армения – США – ЕС
  • 08.04 00:30
  • 9
Израиль усиливает меры безопасности в связи с опасениями ударов со стороны Ирана
  • 07.04 23:37
  • 465
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 07.04 19:50
  • 0
О стратегии Путина-Шойгу в смысле подготовки к войне
  • 07.04 15:01
  • 10
Раскрыты особенности атаковавших Татарстан беспилотников
  • 07.04 14:49
  • 4
О возможных путях разгрома ВСУ (и НАТО) на левобережье. Техническая сторона вопроса.
  • 07.04 14:44
  • 2
КНДР обвиняет США в доведении ситуации на Корейском полуострове до возможности начала ядерной войны
  • 07.04 14:42
  • 1
В Киеве заявили о серийном выпуске 155-мм колёсной САУ «Богдана» сразу в двух вариантах