Западные СМИ оценили перспективы возможного наступления российской армии на Харьков

Источник изображения: topwar.ru

Харьков, один из крупнейших промышленных центров и городов Украины, может стать следующей масштабной целью наступления Вооруженных сил Российской Федерации. Об этом пишут западные и украинские средства массовой информации.

В последние дни несколько западных информационных ресурсов оценили перспективы возможного наступления российской армии на Харьков. Например, издание The Times пишет, что город обладает колоссальным значением в стратегическом плане. Если он будет занят российской армией, это позволит взять в окружение те украинские войска, которые еще находятся в Донбассе.

Издание утверждает, что ВС РФ могут предпринять не только ракетно-бомбовые удары по городу и атаки беспилотной авиации, но и наземное наступление. Подобной позиции придерживаются и авторы журнала The Economist. Впрочем, вероятность сухопутного наступления на город и его штурма издание считает хотя и допустимой, но маловероятной.

Один из украинских источников издания, в свою очередь, «пугает» харьковчан предстоящим штурмом города. Он утверждает, что сейчас в Восточной Сибири якобы готовя шесть мотострелковых дивизий общей численностью в 120 тысяч человек для последующего штурма Харькова.

Ранее министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу опроверг слухи, распространяемые либеральными СМИ, о том, что страна якобы проведет дополнительную мобилизацию для штурма Харькова.

В любом случае, одной из главных задач сейчас остается нейтрализация украинских формирований в Харьковской области. Ведь с территории этого региона активно обстреливаются российские приграничные области, например, та же Белгородская область.