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Почему МиГ-21 до сих пор в почете у военных? (The National Interest, США)

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Персонал военно-воздушных сил Индии проводит техобслуживание самолета МиГ-21 перед посадкой в него министра обороны Индии Джорджа Фернандеса на военно-воздушной базе Амбала, 1 августа 2003 года
Персонал военно-воздушных сил Индии проводит техобслуживание самолета МиГ-21 перед посадкой в него министра обороны Индии Джорджа Фернандеса на военно-воздушной базе Амбала, 1 августа 2003 года.
Источник изображения: © AP Photo / AJIT KUMAR

МиГ-21 разработали еще в 1955 году, а он до сих пор служит в некоторых странах, пишет TNI. Это поистине образцовый истребитель. Его послужной список вызывает только уважение и восхищение, подчеркивает автор статьи.

Брэндон Вейхерт (Brandon Weichert)

Истребитель МиГ-21, разработанный КБ Микояна и Гуревича в 1955 году, воплотил в себе инженерную и военную стратегию времен холодной войны.

Этот сверхзвуковой истребитель-перехватчик нес службу более чем в 50 странах и был самым распространенным военным самолетом своей эпохи. Несмотря на свою простоту, МиГ-21 оказался крайне эффективным, особенно в ходе войны во Вьетнаме, где зарекомендовал себя грозным противником американских войск. Его маневренность и скороподъемность в сочетании с небольшим поперечным сечением, обеспечивающим повышенную скрытность, снискали ему уважение. МиГ-21 продолжал служить в ВВС разных стран даже после прекращения производства в 1985 году — в том числе в Сербии во время балканских конфликтов 1990-х и Индии, которая планируют вывести свой парк из эксплуатации лишь к 2025 году. Долговечность и эффективность самолета, даже при технологическом превосходстве противников, лишь подчеркивают его выдающуюся роль в истории военной авиации.

Легенда авиации МиГ-21: от советского неба до современного поля боя

МиГ-21 — легендарный истребитель, служивший не только в бывших советских ВВС, но и по всему миру. Разработанный в 1955 году и принятый на вооружение ВВС СССР 1959 году, это был передовой по тем временам сверхзвуковой истребитель-перехватчик. Его разработка восходит к началу холодной войны, когда две мировые сверхдержавы — США и Советский Союз — завертелись в смертельном танце, который мог стать ядерным в любой момент на протяжении всей второй половины двадцатого века.

МиГ-21 — это воплощение паранойи советских военных стратегов и той неуверенности, что они ощущали на протяжении 1950-х по поводу возможностей американских соперников.

Советское конструкторское бюро Микояна и Гуревича как раз вошло в период своего расцвета. МиГ-21 стал, пожалуй, самым распространенным военным самолетом своего времени. Но за советскую эпоху МиГ в принципе снискал себе лавры строителя легендарных боевых самолетов.

Однако в результате из тандема конструкторов остался один Микоян. И к распаду СССР конструкторское бюро видело времена и получше. Но МиГ остается ключевым звеном российского оборонного сектора и поныне, хотя его давно превзошло КБ Сухого — давний конкурент еще с советских времен.

МиГ-21 и его послужной список

МиГ-21 — поистине образцовый истребитель. Простой по конструкции и понятный по назначению, он нес службу более чем 50 странах. Компоновка МиГ-21 также была без особых изысков.

Благодаря единственному двигателю Туманского с тягой почти 7 000 килограммов самолет развивал скорость около 2 Махов и нес полторы тонны боеприпасов. Из-за дельтовидной формы корпуса русские называли истребитель “балалайкой” по сходству со струнным инструментом.

Для американских летчиков это был самый частый противник на протяжении всей войны во Вьетнаме. Истребители МиГ-21 ВВС Северного Вьетнама оказались маневреннее своего главного американского конкурента F-4 (“Фантом”). За годы войны МиГ-21 сбили около 50 американских самолетов, но и американцы уничтожили 68 МиГ-21.

Скорее всего, это результат мастерства американских летчиков и их превосходства над северовьетнамскими противниками, а не укор в адрес МиГ-21 и его технических возможностей.

За долгое время службы МиГ-21 выпускался в разных модификациях. Некоторые были одноместными, другие двухместными. Дуг Ричардсон в своей книге 1985 года “Восход Красной звезды” приводит слова западного летчика-испытателя, летавшего на МиГ-21. Тот утверждает, что “на войне поставил бы исключительно на МиГ-21”. Столь противоречивый комментарий западного летчика-испытателя (большинство аналитиков относились к большей части советских, а затем и российских технологий крайне пренебрежительно) обусловлен высокой скоростью подъема высоты МиГ-21, малым поперечным сечением (это прибавляло самолету малозаметности относительно конкурентов), а также общей маневренностью в бою.

Производство истребителей прекратилось в 1985 году, однако МиГ-21 продолжил свою легендарную службу. Сербские ВВС использовали их во всех кровопролитных войнах на Балканах в 1990-е годы (унаследовав авиаполки от Советского Союза).

МиГ-21 до сих пор служит в ВВС Индии

А ВВС Индии эксплуатируют МиГ-21 непрерывно с 1965 года, хотя постепенно и отказываются от этих систем в пользу более современных. Официально платформа МиГ-21 будет выведена из эксплуатации лишь в следующем году. Это поистине поразительный факт, учитывая, что Индия, как крупнейшая демократия в мире и пятая в мире экономика, постоянно совершенствует свои вооруженные силы. Но эта железная птица по-честному отработала все до последней рупии.

Индийский вариант МиГ-21Ф участвовал в войне за Бангладеш между Индией и Пакистаном в 1971 году (тогда Бангладеш была известна как Восточный Пакистан). Точные удары ВВС Индии по пакистанским военным лидерам в Дакке, столице Бангладеш, во многом предопределили ход конфликта и убедили пакистанцев сдаться. Таким образом Бангладеш после окончания военных действий получила независимость.

А совсем недавно, уже в 2019 году, ВВС Индии заявили, что один из их истребителей МиГ-21 уничтожил в бою гораздо более совершенный пакистанский F-16, после чего был сбит сам. Правительство Пакистана это утверждение опровергло, а индийцы так и не привели неопровержимых доказательств. Однако, если это правда, то это действительно фантастика, учитывая, что F-16, даже те модификации, что несут службу в ВВС Пакистана, технологически значительно превосходит старый МиГ-21.

Лишь немногие военные самолеты могут похвастаться такой живучестью и такими заслугами (например, B-52 “Стратофортресс” ВВС США). МиГ-21 нельзя недооценивать или умалять его достоинств — у него слишком великий послужной список, который не вызывает ничего кроме уважения и восхищения.

Брэндон Вейхерт — аналитик национальной безопасности The National Interest, бывший сотрудник Конгресса и геополитический аналитик, автор статей в The Washington Times, Asia Times и The Pipeline и ряда книг

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Страны
Бангладеш
Вьетнам
Индия
Пакистан
Россия
Сербия
США
Продукция
B-52
F-16
F-4
МиГ-21
Проекты
Ядерный щит
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