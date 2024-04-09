Опубликованы кадры боевой работы бронепоезда «Волга» в зоне проведения СВО

Источник изображения: topwar.ru

В сети опубликованы кадры боевой работы бронепоезда "Волга" в зоне проведения спецоперации на Украине. В задачи специального бронепоезда "Волга" входит проведение технической разведки и осуществление разминирования участков железнодорожных путей, при необходимости их восстановление. Кроме того, бронепоезд сопровождает грузы.

В случае обнаружения поврежденных участков железнодорожных путей, личный состав спецпоезда способен своими силами устранить выявленные разрушения, чтобы затем обеспечить возможность движения составов, доставляющих ближе к переднему краю немалую часть всего необходимого для выполнения задач в зоне СВО – от техники и боеприпасов до горюче-смазочных материалов и провизии.

Источник изображения: topwar.ru

Источник изображения: topwar.ru

В поезде размещается минно-подрывной взвод, который занимается инженерной разведкой, восстановительный взвод, в задачи которого входит восстановление разрушенных участков железнодорожных путей, а также стрелковый взвод, обеспечивающий огневое прикрытие.

Бронепоезд "Волга" оснащен бронированной защитой, на его платформах размещаются вооружения, военная техника и огневые средства, а также укрытия для ведения огня и отражения нападения противника. На вооружении "Волги" состоят все виды стрелкового оружия, зенитные и танковые пулеметы, 82-мм минометов, а также боевая машина пехоты БМП-2 с автоматической 30-мм пушкой 2А32.

В отличие от своего родственного поезда "Енисей", который построен в основном для логистики и перевозки беженцев, "Волга" в основном используется для инженерных работ, разведки, разминирования, восстановления поврежденных железнодорожных путей и сопровождения грузов.