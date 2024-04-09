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Спутники-шпионы для разведки США назвали «Святым Граалем»

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Фото: Mike Blake / Reuters
Фото: Mike Blake / Reuters.

The War Zone: США понадеялись на «Святой Грааль» стратегической разведки

Американские спутники-шпионы для разведки США на низкой околоземной орбите от компания Starshield — подразделения SpaceX — сегодня можно считать «Святым Граалем». Такой вывод сделали авторы материала The War Zone.

По данным издания, спутники могут оснастить радарами с GMTI, то есть возможностью отслеживать объекты в движении. Утверждается, что до этого подобные системы были лишь на самолетах E-8C JSTARS.

В статье указано, что главная цель программы — постоянное отслеживание наземных мобильных установок баллистических ракет, в том числе России и Китая. Авторы добавили, что эта возможность стала «чем-то вроде "Святого Грааля" стратегической разведки, который Пентагон жаждал на протяжении десятилетий».

О том, что принадлежащая американскому бизнесмену Илону Маску компания SpaceX создает сеть из сотен спутников-шпионов в рамках засекреченного контракта с разведкой США, стало известно в середине марта. Национальное управление военно-космической разведки (NRO) заключило контракт с бизнесменом на сумму 1,8 миллиарда долларов еще в 2021-м.

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
США
Продукция
E-8 JSTARS
Компании
SpaceX
Персоны
Илон Маск
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